Close

El legado y la vida familiar de Armando Manzanero: ¿quiénes son sus herederos? Armando Manzanero nos dejó invaluables contribuciones artísticas. Conoce más a la familia del cantautor mexicano y el legado que deja a nivel personal. Así lo recuerdan sus hijos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Armando Manzanero tuvo una vida llena de éxitos musicales y grandes afectos a nivel sentimental. El cantautor mexicano, quien falleció a sus 85 años de coronavirus, deja atrás a sus siete hijos y a su viuda Laura Elena Villa. Con su primera esposa María Elena Arjona Torres, el artista tuvo a cuatro de sus hijos: Martha, María Elena, Diego y Armando. Manzanero también tuvo tres hijos de relaciones fuera del matrimonio. Juan Pablo, Mainca y Rodrigo. Su hijo Juan Pablo Manzanero, quien también se dedicó a la música, lo recordó con un emotivo mensaje en Twitter: "Mi padre nos enseñó que no morimos, nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende, nuestros seres amados viven dentro de nosotros en nuestros corazones para la eternidad". Image zoom Credit: Facebook Mainca Manzanero lo recuerda como: “un ser maravilloso, entregado, amoroso y no tengo ninguna queja, siempre disfrutó la vida". Su hija menor añadió al programa Venga la alegría: "Estaba al pendiente de todos nosotros y no me queda más que agradecerle lo que fue, lo que es, lo que dejó como enseñanza y ese gran legado de su música y de amor”. Mainca agradece que pudo verlo antes de que ingresara al hospital. “Teníamos poco acercamiento porque vivía en Mérida y yo en la Ciudad de México, pero los últimos tres años estuvimos muy cerca, viajamos con él, en sus cumpleaños, platicábamos... yo lo vi antes de que ingresara al hospital, se despidió de mí, me dio la bendición”, reveló. Image zoom Credit: Mezcalent.com Por su parte su hija María Elena Manzanero dijo al programa Ventaneando días antes de su muerte: “Él es un guerrero y ama la vida". Hasta el último momento, luchó por recuperarse. Su hija Mainca contó a Venga la alegría: “Los pulmones habían mejorado satisfactoriamente, la conexión del oxigeno estaba en lo último y ya estaban sus pulmones funcionando al cien, el riñón empezó a dar lata, ya tenía dos o tres días. Lo habían dializado y ayer por la mañana al mediodía con un problema de la presión, entre el riñón y que lo conectaron a un equipo para que funcionara, le dio un paro cardíaco”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Gladys Vega/Getty Images Su legado musical será eterno. “De lo más orgulloso que estoy es que todavía, cuando salgo a trabajar, tengo que cantar 'Adoro', tengo que cantar 'Somos novios', tengo que cantar 'Por debajo de la mesa'... Y resulta que cuando sale un muchacho nuevo... cuando veo que gente joven me graba y que un señor como Sebastián Yatra quiere trabajar conmigo, yo me siento muy satisfecho. La canción que hice hace 50 o 60 años todavía sigue viva. Hasta las flores duran menos”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El legado y la vida familiar de Armando Manzanero: ¿quiénes son sus herederos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.