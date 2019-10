Image zoom Apple

Hace seis años, Tim Cook, quien tomó las riendas de Apple tras la muerte de su fundador, Steve Jobs, llamó al reconocido presentador de la cadena CNN Anderson Cooper para reunirse con él por primera vez. Cook estaba a punto de tomar una decisión que iba a dar la vuelta al mundo. "Mi estilo es que cuando estoy haciendo algo complejo que nunca he hecho antes, siempre trato de hacer una lista de aquellas personas que han venido antes que yo y lo abordo de esa manera", explica.

Realmente lo que estaba haciendo era más que complejo. Cook, de 59 años, había decidido publicar una columna en la que le diría al mundo que es gay, convirtiéndolo en el primero y entonces el único directivo de una de las 500 mayores compañías del mundo en salir del clóset. Cinco años más tarde, con su voz pausada y una ligera sonrisa, asegura: "No me he arrepentido ni por un minuto. Para nada".

En el cuarto piso de la sede de Apple en Cupertino, CA -un anillo neofuturista en forma de nave espacial rodeado de montañas y árboles soñado por Jobs y diseñado por el venerado arquitecto Norman Foster- Cook me recibió con un apretón de manos.

Image zoom Brooks Kraft/Apple

"¿Cómo están la familia, tus hijos?", preguntó. Nos habíamos conocido un año antes cuando Apple me invitó durante el Mes de la Herencia Hispana a presentar mi novela La niña alemana y hablar de mi carrera.

Unos días antes de este segundo encuentro, Cook había vuelto a ser noticia al firmar una petición dirigida a la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de los DREAMers, jóvenes beneficiados por la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que por ahora los protege de ser deportados. Solo en Apple hay 443 empleados DREAMers repartidos en 36 estados del país.

Esta era la primera vez que Cook daba una entrevista a un medio hispano en Estados Unidos.

¿Por qué hace cinco años, una persona tan privada como tú decidió publicar una columna tan personal sobre su orientación sexual?

Lo que me impulsó fue que estaba recibiendo notas de chicos que luchaban con su orientación sexual. Estaban deprimidos. Algunos decían que tenían pensamientos suicidas. Algunos habían sido abandonados por sus propios padres y familia. Y eso pesó sobre mí, en cuanto a lo que yo podía hacer. Obviamente no podía hablar con cada uno que me escribió de manera individual, pero uno sabe que si tienes a personas contactándote, hay muchos más que no lo hacen, que están allá afuera preguntándose si tienen un futuro o no, si la vida va a mejorar. Empecé a reflexionar sobre eso y a pensar sobre lo que el Dr. [Martin Luther] King decía sobre la pregunta más urgente en la vida. Han habido muchas personas que han venido antes que yo que han hecho posible que yo esté sentado aquí hoy y necesitaba hacer algo para ayudar a una generación más joven a avanzar, a llegar más lejos. Entonces decidí escribir y de ahí el asunto fue cómo, dónde y cuándo hacerlo. Probablemente me tomó un año entre encontrar las palabras tal y como las quería expresar, y escoger el momento adecuado para la compañía, porque no quería que fuera una distracción. No me he arrepentido ni por un minuto. Para nada".

Image zoom Apple

Vayamos cinco años atrás, ¿cuál fue tu temor principal al publicar esa columna?

No sé si tenía un temor realmente. Lo que pensé, lo que consideré fue a la compañía. No tanto si iba a tener el apoyo, porque asumí que tenemos una base de empleados muy abiertos. No me preocupé por eso.

¿Nacional o internacionalmente?

Para ser honesto, no me preocupé dentro de Apple. Pero fuera de Apple, sí, porque el mundo aún no es un lugar acogedor para personas gay o trans en muchos países, y no solo en otras geografías, sino también dentro de nuestro país. En la mitad de los estados [de este país], más o menos, puedes ser despedido por ser gay o trans. Así es que si no me preocupé por mí, individualmente, sí pensé en las personas con quienes viajo y si ellas estarían seguras.

¿Cuál fue la respuesta de la junta directiva?

Les dije: ‘Miren, quiero hacer esto, así es como lo quiero hacer, pero si alguno de ustedes está en contra, me detengo…'. Lo apoyaron unánimemente.

¿Fue una sorpresa para ti?

¿Que me apoyaran? No. Anticipaba que lo iban a hacer. Honestamente nunca pensé que no lo hicieran. Apple estaba dando beneficios a parejas [gay] antes que nadie, ¿verdad? La compañía tiene un historial de ser abierta y diversa. Me puse en contacto con Anderson Cooper porque estaba buscando ejemplos de personas que habían salido del clóset. Pensé que sería más similar a mi manera de pensar. Él fue una de las personas que yo había identificado y coordiné una reunión. No sabía de qué se trataba. Nunca nos habíamos conocido antes. Fue una charla interesante. Hablé con él varias veces ese año para pedirle consejos sobre diferentes cosas y desde entonces somos amigos.

¿Se quedó en shock en ese momento?

No puedo decir que estaba en shock, pero estoy seguro de que no lo esperaba. Mi estilo es que cuando estoy haciendo algo complejo, que nunca he hecho antes, siempre trato de hacer una lista de aquellas personas que han venido antes que yo y lo abordo de esa manera. He hecho esto varias veces y él era el primero en la lista. Entonces lo llamé y fui lo suficientemente afortunado de que se reuniera conmigo. Fue muy abierto.

Image zoom Apple

Recuerdo que cuando leí la columna, una de las frases que más me sorprendió fue: "Estoy orgulloso de ser gay y considero que ser gay es uno de los mayores dones que Dios me ha dado".

Sí, creo eso firmemente. Hay muchos significados detrás de esto. Primero: fue Su decisión, no la mía. Segundo: al menos para mí, solo puedo hablar por mí mismo, me da un nivel de empatía que creo que es mayor que la del promedio porque al ser gay o trans perteneces a una minoría. Y creo que cuando eres una mayoría, si bien intelectualmente puedes entender qué significa ser una minoría, es solo algo intelectual. Para mí estar en minoría no es algo intelectual. No estoy diciendo que entiendo las pruebas y tribulaciones de cada grupo minoritario, porque no es así. Pero sí me da una perspectiva de cómo se sienten los demás, creo que es un regalo en sí.

Educar a los niños es importante, pero ¿cuál es el mensaje para los padres? Porque al final todo comienza en casa.

Esa es una buena pregunta. Algunos padres -lo sé porque se han comunicado conmigo- luchan con [ello], piensan que el potencial de su hijo es menor porque es gay o trans. Piensan que no van a poder alcanzar [sus metas]. Piensan que van a ser intimidados, agredidos. Piensan que es casi una condena a cadena perpetua, a no tener una buena vida, una vida feliz. Mi mensaje para ellos es que no tiene que ser así. Todo comienza con ellos, porque si tratan a su hijo con respeto y dignidad, tal y como nos tratamos entre nosotros -es esencial que todos nos tratemos con respeto y dignidad- ese niño puede hacer lo que quiera, incluso ser el CEO de Apple o ser presidente, o lo que quiera. Ser gay no es una limitación. Es una característica.

Hablando de minorías, acabas de firmar una petición a favor de los DREAMers donde dices que "la diversidad es importante para la creatividad". Esa perspectiva cambia el relato sobre estos jóvenes. ¿Por qué?

Bueno, es cierto. Ante todo sabemos que creamos mejores productos siendo más diversos. Sabemos que los mejores productos son creados por los equipos más diversos. Los productos son creados para todos. Uno quiere a personas con una perspectiva diferente del mundo y sobre diferentes temas, unidos para crear. Y [los DREAMers] son tan estadounidenses como lo soy yo.

Hemos hablado de ayuda a los DREAMers, consejos a los niños y jóvenes que debaten si salir del clóset, pero una de las pasiones de Apple es el medio ambiente.

Nos trazamos, lo que algunos pensaron era una meta loca, hacer que Apple funcionara con energía renovable al 100 por ciento. Lo logramos hace dos años y hemos estado operando la compañía al 100 por ciento con energía renovable. Entonces decidimos establecer el próximo objetivo loco para hacer lo mismo con nuestra cadena de distribución y para el año que viene tendremos seis gigawatts de energía renovable en nuestra cadena de distribución. Es decir solar, eólica y un poquito de [energía] hidro[eléctrica], pero primordialmente solar y eólica. Hemos hecho otras cosas, como que haya muchas piezas reciclables aquí [señala el iPhone 11], mucho material reciclable aquí… Nuestro objetivo final es no extraer nada del suelo, de los árboles o de nada, sino usar todo tipo de material reciclado para construir nuestros productos.

Ciertamente no hemos llegado a ese punto todavía, pero es nuestro próximo objetivo loco en esa línea. Creo que lo podemos alcanzar.

Para terminar, ¿cuál es tu mensaje a los chicos que quieren salir del clóset?

Que la vida mejora, que puedes tener una vida maravillosa, llena de alegría. [Ser] gay o trans no es una limitación. Es una característica que, espero, ellos vean como lo hago yo, como el regalo más grande de Dios. Eso es lo que espero, que ese mensaje llegue allá afuera a todos los jóvenes que están luchando con su identidad y no están seguros de que son lo suficientemente fuertes o suficientemente buenos porque los han hecho sentir inferiores de alguna manera -o peor, marginados. No tiene que ser así. Los que están pensando cómo deben tratar a personas que son gay o trans, el mensaje elemental es: sean amables, bondadosos. Trátense con bondad, dignidad y respeto.