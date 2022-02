Estudiante de cuarto grado fue asesinada a tiros el día de San Valentín Arlene Álvarez, una estudiante de cuarto grado, perdió la vida en un tiroteo el día de San Valentín. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una niña de 9 años iba con su familia camino a una cena para celebrar el día de San Valentín cuando fue asesinada a tiros. Arlene Álvarez, una estudiante de cuarto grado, estaba sentada en la camioneta de sus padres cuando una bala la impactó, reporta PEOPLE. La tragedia ocurrió en Houston. El agresor ha sido identificado como Tony Earls, de 41 años. Earls estaba en su auto el lunes en la tarde, sacando dinero en efectivo de un cajero automático cuando un desconocido se le acercó con una pistola, amenazándolo para robarle. Según la policía de Houston, el hombre le robó a Earls y huyó caminando. Earls entonces buscó la pistola que él tenía en su auto, salió del vehículo y disparó varias veces contra el sospechoso. Desafortunadamente, Earls le disparó a la camioneta de la familia Álvarez, pensando que el ladrón se había montado en la camioneta para huir. Arlene, quien estaba sentada en la camioneta con sus padres, recibió un disparo en la cabeza. Arlene Alvarezfamily photo Arlene Alvarez | Credit: Family Photo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña fue llevada de emergencia al hospital pero su condición era crítica, y su familia tomó la dolorosa decisión de desconectarla de máquinas de soporte vital. Earl enfrenta cargos de asalto agravado con un arma letal y está en la cárcel con una fianza de $100,000. Earls tendrá que presentarse frente a un juez el jueves. No se sabe aún si enfrentará cargos de homicidio tras la muerte de la niña. El padre de Arlene habló con KHOU y puso en duda el argumento de Earls de que había disparado en defensa propia. "Ahora él quiere decir que fue defensa propia", dijo Armando Álvarez, el padre de Arlene. "No es defensa propia cuando la persona está corriendo a dos cuadras de distancia de ti y estás disparándole a la persona, y luego decides dispararle a una camioneta solo porque está pasando por una calle pública. Ahora mi hija ya no está", añadió desconsolado.

