Un niño de 6 años en Arizona que encerraban en el clóset pesaba 18 libras cuando murió La autopsia reveló que el pequeño Deshaun murió de hambre. Aquí los detalles de esta tragedia que señala a los padres y abuela como responsables. Por Leonela Taveras El niño de 6 años que fue encontrado al borde de la muerte en su casa en Arizona apenas tenía 18 libras al momento de morir, el peso aproximado de un niño de 1 año, informaron medios locales. De acuerdo a la autopsia, el pequeño Deshaun murió de hambre en marzo pasado en el hospital cuando se le practicaban los primero auxilios, reveló el Arizona Daily Sun. La víctima vivía con sus padres, Elizabeth Archibeque y Anthony Martínez, su hermano de 7 años y su abuela, Ann Martínez. Los tres adultos han sido acusados y arrestados por asesinato en primer grado, secuestro y abuso infantil. Todos se han declarado inocentes y tienen una fianza de $3 millones, informó People. Image zoom Flagstaff Police Department El médico forense Lawrence Czarnecki dijo que el niño tenía una "apariencia esquelética con la piel estirada sobre sus huesos y casi sin grasa corporal" y que sus "ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras. Su cabello era quebradizo". Además, el informe médico señala que el historial médico de la víctima indicaba que desde muy pequeño había tenido problemas para aumentar de peso y que como recién nacido había sido ingresado por sufrir una infección que lo hizo vomitar después de cada comida. Cuando fue dado de alta, se aconsejó a sus padres cómo lidiar con su nutrición, indica el Arizona Daily Sun. Al momento de su arresto, las autoridades dijeron que tanto los padres como la abuela del pequeño admitieron que lo mantuvieron en un clóset junto a su hermano de 7 años "porque se robaban la comida por las noches mientras sus padres dormían". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía de Flagstaff llegó a la casa de la familia Martínez luego de recibir una denuncia telefónica en la que se reportó que uno de los niños parecía haber perdido el conocimiento. Al llegar, los agentes encontraron con Deshaun tirado en el piso y su hermano aún encerrado en el armario, reportó Fox 10 News. Si sospecha de abuso infantil, llame al 1-800-422-4453. Todas las llamadas son confidenciales.

