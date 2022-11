Encuentran muerta en una carretera en México a joven madre que tomó un taxi tras salir de un bar Ariadna Fernanda López, una joven madre, fue encontrada muerta en una carretera de Morelos. Había tomado un taxi tras salir de una barra con amigos en la capital mexicana. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ariadna Fernanda López salió de una barra donde estaba compartiendo con amigos en la capital mexicana y se montó en un taxi. La joven desapareció y fue encontrada muerta días después en una carretera en Morelos. La joven madre, quien deja huérfano a un niño, desapareció el 30 de octubre y su cadáver fue encontrado por unos ciclistas, reporta Telemundo. Según los fiscales de la Ciudad de México, su autopsia muestra que Ariadna fue asesinada tras sufrir un traumatismo con un objeto contundente, reporta Univision. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, dijo que la autopsia mostró "varias lesiones causadas por golpes" en el cuerpo de la joven de 27 años, que murió por "traumatismos múltiples". Un examen forense realizado en el estado de Morelos sugiere que Ariadna se atragantó con su propio vómito por estar intoxicada, algo que contradice el resultado de la autopsia. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, expresó en Twitter que habían detenido a una mujer relacionada al presunto homicidio de Ariadna. Policia Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los ciclistas tomaron fotos de los tatuajes de Ariadna, que ayudaron a sus familiares a identificarla. Tras la desaparición de Ariadna, la policía encontró un vide de un supuesto amigo de la joven sacando un cuerpo inerte de un apartamento en la ciudad de México, donde encontraron rastros de sangre. Una mujer identificada como Vanessa N —la novia del hombre, que presuntamente estaba con él y Ariadna esa noche— fue arrestada y el hombre huyó de la justicia. El sospechoso, identificado como Ratuel N, fue al funeral de Ariadna y allí pidió que se hiciera justicia. Acompañado de sus abogados, Rautel "N" se entregó en la Fiscalía especializada en Feminicidios de Nuevo León, reporta Univision. Antes de entregarse, se declaró inocente.

