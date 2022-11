Revelan escalofriantes mensajes de sospechosos del feminicidio de Ariadna Fernanda López en México Ariadna Fernanda López, una madre de 27 años, fue encontrada muerta en una carretera de Morelos. Se revelan mensajes de los sospechosos de su feminicidio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos personas detenidas por el feminicidio de Ariadna Fernanda López, que eran supuestos amigos de la mexicana de 27 años, intentaron esconder su muerte. Mensajes que intercambiaron estos sospechosos han sido publicados por el diario El País. El cadáver de la joven madre —que deja huérfano a un niño— fue encontrado por ciclistas en una carretera en Morelos. Las autoridades han recuperado mensajes de WhatsApp que fueron borrados y se enviaron los sospechosos, identificados como Rautel y su novia Vanessa. "Me da miedo todo esto", le escribió Rautel a su novia el 2 de noviembre, días después de la desaparición de Ariadna el 30 de octubre, cuando salió a una barra con amigos en la ciudad de México y jamás volvió a casa. "Está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles", escribió el hombre, presuntamente intentando cubrir sus espaldas para evadir la justicia. La noche del 30 de octubre Ariadna fue al restaurante Fisher's de la colonia Condesa, donde se encontró con Rautel, Vanessa, y otros amigos. Luego fue a la casa de Rautel, cerca del restaurante. Según videos captados por cámaras de seguridad, un grupo de amigos se bajó de una camioneta y entró al apartamento de Rautel. Una media hora después, el resto del grupo se fue y solo se quedaron en la vivienda Rautel, Vanessa y Ariadna. Ariadna Fernanda Ariadna Fernanda | Credit: Facebook Cámaras de seguridad en el estacionamiento del edificio muestran a Rautel el 31 de octubre cargando el cuerpo inerte de una mujer y subiéndolo a la camioneta. Otras imágenes muestran a Rautel dirigirse hacia Tepoztlán, donde días después encontraron el cadáver de Ariadna, reporta el diario. En otros mensajes por WhatsApp Rautel supuestamente le pide a su novia que diga a las autoridades que Ariana se fue de su casa en un Uber o taxi. "Debió de pedir su Uber como a esas horas, 9 de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi", dice el mensaje recuperado por las autoridades. March For The Feminicide Of Ariadna Fernanda In Mexico City Marcha de protesta por el feminicidio de Ariadna Fernanda López en la Ciudad de México. | Credit: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images La pareja también intercambió mensajes mostrando su preocupación por los videos captados por las cámaras de seguridad de su edificio. Vanessa supuestamente también intercambia mensajes con otra amiga de Ariadna que busca respuestas y quiere encontrarla, diciéndole que tal vez Ariadna se fue caminando y que ella no quería volver a su casa porque estaba peleada con su compañera de piso. Vanessa también dice en otros mensajes que la joven "estaba muy triste", sembrando la idea de un posible suicidio. "¿No crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo?", dice otro mensaje de Vanessa. "Todos estábamos pedísimos", escribe ella, argumentando que habían bebido alcohol. La necropsia de Ariadna reveló que murió por "trauma múltiple". La pareja fue al velorio de Ariadna el 3 de noviembre, donde Rautel pidió ante las cámaras de prensa que se hiciera justicia. Vanessa fue arrestada el 6 de noviembre, y Rautel se entregó a las autoridades en Nuevo León el 7 de noviembre. Ambos permanecen en prisión.

