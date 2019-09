Una argentina irá a la cárcel por cortarle el pene a su pareja Ella confesó que planeó vengarse de su exnovio después de que él compartió sus videos sexuales. "Violaba mi privacidad, mi vida y mi carrera", dijo Barattini a la corte, reporta Metro UK. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una argentina es acusada de usar unas tijeras de jardín para cortar el pene de su examante. Brenda Barattini, de 28 años, fue declarada culpable del intento de asesinato de Sergio Fernández, de 42 años, en noviembre de 2017 en su residencia de Córdoba. Ella confesó que planeó vengarse de su exnovio después de que él compartió sus videos sexuales. “Violaba mi privacidad, mi vida y mi carrera”, dijo Barattini a la corte, reporta Metro UK. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los fiscales, Barattini le vendó los ojos a su pareja antes de cortar el 90 por ciento de su pene. “Después de ponerme la venda en los ojos, me dijo que tenía que adivinar dónde me estaba tocando”, dijo Fernández a la corte. “También quería atarme, pero no la dejé”. Fernández declaró que creyó que ella quería matarlo durante el sangriento ataque. Luego de pasar ocho días en coma, dice que ahora vive con “miedo constante” de que las mujeres quieran matarlo. Image zoom El jurado de cuatro hombres y cuatro mujeres condenó por unanimidad a Barattini en el intento de asesinato. “Nadie ha sido condenado en este país por intento de asesinato por una herida en el pene”, dijo el abogado. Barattini planea apelar la condena. Advertisement EDIT POST

