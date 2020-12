Close

Árbol de Navidad de la Casa Blanca luce adornos hechos por niños puertorriqueños Su escuela se vio afectada por el huracán María, luego por los terremotos y finalmente por la pandemia ¡Ahora estos pequeñines llegan con su arte a la Casa Blanca! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este ha sido un año sumamente difícil para muchos y eso sobra decirlo. Pero a veces llegan sorpresas que hacen olvidar los tragos amargos y renovar las esperanzas. Justo así ha ocurrido con un grupo de pequeñines, estudiantes de la Escuela Dr. Francisco Hernández y Manuel Gaetán, ubicada en Santurce, Puerto Rico, y cuyas creaciones ahora forman parte del deslumbrante decorado navideño de la Casa Blanca. Las creaciones de los niños se inspiraron en la isla para y adornaran uno de los 56 árboles que flanquean al árbol de Navidad Nacional, ubicado en el Prado Sur. El majestuoso pino se adorna desde hace 98 años y está flanqueado por 56 pinos más pequeños, cada uno representando a los estados del país, sus territorios y su capital. El hecho de que estos pequeñines lleguen con su arte a la Casa Blanca cobra un significado muy especial pues su escuela se vio duramente afectada por el huracán María y luego por los terremotos que a principios de año asolaron a la isla, para finalmente tener que cerrar sus puertas por un largo tiempo ante la pandemia de COVID-19. "En enero debido a los terremotos nuestra escuela estuvo afectada en el comedor escolar. Teníamos que tener el visto bueno del ingeniero y con todos los protocolos de salud y seguridad para reanudar clases. Ese visto bueno llegó para febrero y las clases iniciaron el 18 de febrero. Pero lamentablemente el último día de clases fue el 13 de marzo debido a la orden ejecutiva por la pandemia del COVID-19", explica a People en Español Kenia Caraballo, directora del plantel escolar. "Para mí fue emocionante participar, pues representar a Puerto Rico me llenó de mucho orgullo y solo pensar que nuestra bandera llegó a la Casa Blanca me llenó de alegría", expresó por su parte la niña Kirialys Digiorgi a Telemundo Puerto Rico y y cuyo arte ha llegado a Washington. "Como somos una isla, estamos rodeados de agua quise representar el mar y el atardecer", aseguró por su parte el pequeño Leudy Noyola. "Yo me inspiré en el signo de la garita [de la muralla que rodea a San Juan] como símbolo indiscutible de nuestra isla", dijo su compañerito Yandel Medina Reyes. El árbol de Puerto Rico en la Casa Blanca con adornos de los estudiantes de la Escuela Dr. Francisco Hernández y Manuel Gaetán: Image zoom Credit: TW/Oficina Regional de Educación de San Juan El árbol que representa a Wyoming también presenta el arte de estudiantes de dicho estado: Aunque la Casa Blanca está decorada con más de 80 pinos navideños, la decoración de muchos de ellos es especial y guarda un significado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esos chicos plasmaron en las ornamentas lo que es un pedacito de nosotros", exclamó Caraballo a Telemundo sobre esta oportunidad para los estudiantes. "[Es] un pedacito de todos los puertorriqueños para el disfrute de aquí y de todos los que están en la diáspora". "Puerto Rico está lleno de cultura. Como maestra me siento sumamente orgullosa", exclamó Omayra Ortíz Vázquez, profesora de arte de los pequeños artistas. ¡Felicidades a todos!

