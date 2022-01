Arath de la Torre, desolado ante fuerte pérdida: "Vuela alto papi, te voy a extrañar" Las celebridades se volcaron con el actor tras perder a su padrastro, Armando Villanueva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este mes de diciembre han fallecido celebridades legendarias como Vicente Fernández, cuya muerte acaparó titulares en todo el mundo, y el ícono de la televisión Betty White. Ahora, las fechas navideñas del actor mexicano Arath de la Torre también se tiñeron de tristeza tras perder a su querido padrastro, Armando Villanueva. Aunque el actor es hijo de Arath de la Torre y Estela Balmaceda, su padre perdió la tutela y su mamá se casó con el ahora fallecido, con quien tuvo a los hermanos del actor, Paty y Armando. "Te fuiste en paz papi. Me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada", escribió al recordar la muerte de su figura paterna. "Me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia. Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho 🙏🏼♥️", dijo el histrión en su cuenta de Instagram. Muchos amigos y celebridades no tardaron en reaccionar para darle su más sentido pésame. "Lo siento mucho amigo lindo. ¡Mucha fortaleza! ¡Te abrazo fuerte!", escribió Andrea Legarreta, quien acaba de anunciar que se sometió a una cirugía estética. Mariana Alejandra Seoane le dejó un corazón roto en su feed acompañado de estas palabras: "Amigo, te abrazo con el alma. Lo siento". "¡Te abrazo fuerte, muñecón!", le escribió muy cariñoso Luis Ernesto Franco. "El cielo está de fiesta". Arath de la Torre Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maribel Guardia, Arleth Terán, Karla Gómez, Marisol González, Memo del Bosque y muchos más también dejaron palabras de apoyo y consuelo para el querido actor. Descanse en paz.

