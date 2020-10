Close

Acusan a dos hermanas de apuñalar 27 veces al vigilante de una tienda: les pidió que usaran mascarilla Jessica y Jayla Hill, de 21 y 18 años, respectivamente, enfrentan graves cargos por los hechos ocurridos en una tienda de zapatos de Chicago. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jessica y Jayla Hill, dos hermanas de 21 y 18 años respectivamente, se encuentran presas y sin derecho a fianza por supuestamente apuñalar 27 veces al vigilante de una tienda de zapatos en Chicago luego de que este les pidiera colocarse una mascarilla para entrar al establecimiento. Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el almacén Snipes ubicado en el número 3258 de W. Roosevelt Road. De acuerdo a Karie James, portavoz de la policía de Chicago, el guardia le pidió a las jóvenes que se pusieran desinfectante en las manos y que se colocaron un tapabocas para entrar a hacer sus compras, según informó el diario local Chicago Sun Times. Pero en lugar de acatar las órdenes, una de ellas le dio un puñetazo en el estómago. Luego, Jessica, la mayor de las dos, supuestamente sacó un cuchillo de su bolsillo y apuñaló al vigilante en espalda, pecho y brazos mientras que su hermana Jayla sujetaba a la víctima. Antes de lo ocurrido, Jayla tomó su celular y comenzó a filmar al guardia que les pedía que ser marcharan por no usar mascarilla, afirmó uno de los fiscales que revisaron el caso en el condado de Cook. La víctima, de 32 años, no fue identificada, pero según dicho portavoz se encuentra en estado crítico en un hospital local. Por su parte, las hermanas sufrieron algunas laceraciones en el altercado y tuvieron que ser atendidas médicamente. Ello no impidió que se les detuviera y ahora enfrentan cargos de intento de homicidio. Image zoom Jessica y Jayla Hill | Credit: Chicago Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es la total arbitrariedad de esto... es aterrorizante", exclamó en la corte este martes la juez Mary Marubio antes de ordenar que ambas hermanas permanecieran en una celda de dicho condado sin derecho a fianza. El abogado de las sospechosas dijo a Associated Press que sus clientes no hicieron más que actuar en defensa propia y que ambas sufren de bipolaridad.

