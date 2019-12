Aprovecha al máximo el espacio de tu apartamento pequeño con estos esenciales Aprovecha al máximo el espacio de tu apartamento pequeño con estos esenciales By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Quizás no tengas una casa inmensa con muchas habitaciones pero eso no quiere decir que no puedas sacar el máximo provecho a espacios pequeños, sólo es cuestión de organizarse y comprar cosas prácticas que optimicen espacio. A continuación, te presentamos algunos productos ideales para departamentos pequeños. Aspiradora. No importa el tamaño, el polvo siempre estará presente. Es importante invertir en una buena aspiradora. Te recomendamos el Dyson V& Motorhead o la Dyson V8 Animal. Estas aspiradoras sin cable limpian pisos duros y ofrecen potencia adicional para alfombras. Son livianas y cuentan con una potente succión para una limpieza versátil. Image zoom Precio: $349.99 – $399.99. Dyson.com Máquina de café. No se tú pero yo no puedo empezar mi día sin antes tomarme una tacita de café. La máquina de Nespresso Essenza Mini me encanta porque a pesar de su tamaño compacto, el sabor del café no se ve afectado. Además, viene en colores vibrantes que seguramente le aportarán un toque particular a tu cocina. Image zoom Precio: $149. Nespresso.com Escritorio práctico. Dile adiós a los escritorios tradicionales que ocupaban mucho espacio en tu hogar. Gracias a Deskview, cualquier ventana, pared de vidrio o separador se convierte en tu espacio de trabajo en cuestión de segundos. Además, puede permanecer como un estante de la mesa o de la ventana. Lo mejor de todo: no deja nada de marcas y es liviano y práctico. Image zoom Precio: A partir de $235. Deskview.co SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comida sana. Con esta parrilla eléctrica portátil, podrás cocinar carnes y verduras sin crear nada de humo – ideal para un departamento pequeño. Lo puedes lavar a mano o en la lavadora de platos. Viene en dos tamaños 90” y 172”. Image zoom Precio: A partir de $49.99. GeorgeForeman.com Advertisement

