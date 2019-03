Apple Music estrena 'playlist' con el sencillo de Melii ¿La nueva Cardi B? Melii lidera la lista musical de Apple Music Isis Sauceda / L.A. La plataforma musical Apple Music estrena su nueva lista de éxitos con canciones de talentosos artistas alrededor del mundo. Titulada SUAVE, el nuevo playlist incluirá varios géneros musicales. En esta ocasión, una mujer lidera la lista con el sencillo “Fresh Air”, para contar una historia de amor en la voz de Melii. “[Se] trata de entender cómo una mujer puede cegarse por el amor, y aún así superarlo y hablar de su experiencia”, explicó la cantante sobre el sencillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La rapera dominicana, que ha ido escalando las listas de popularidad, luego del éxito de su mix del tema Bodak Yellow de su compatriota y colega Cardi B, admite que estar bajo la lupa de los exigentes amantes de la música no ha sido fácil. Melii le da crédito a su madre por inculcarle su gusto por la música en español con canciones de Juan Luis Guerra y Miriam Ortíz, mientras su tía le ponía temas de mujeres fuertes como Lil’ Kim y el trío Destiny’s Child, de donde salió Beyoncé. “No deseo competir nunca con mis compañeros y sólo enfocarme en mejorar la marca Melii. Cuando te enfocas en perfeccionar tu arte y lo que está enfrente de ti, el único camino es hacia arriba”, expresó en sus redes sociales. En la lista también se encuentra Rosalía, Jhay Cortéz, Jessie Reyes, entre otros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

