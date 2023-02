Apple busca revolucionar el fútbol con su nuevo servicio de streaming para ver la MLS El gigante tecnológico lanza oficialmente su esperado MLS Season Pass, el servicio de streaming de Apple TV que permitirá a partir de ahora ver en exclusiva todos los partidos de la liga de Estados Unidos y Canadá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En lo que se puede considerar un lanzamiento histórico, Apple pone oficialmente en marcha este miércoles su servicio de streaming MLS Season Pass con el que busca revolucionar el mundo del fútbol. El nuevo servicio disponible a través del app de Apple TV permitirá disfrutar de todos los partidos de la liga profesional de fútbol de Estados Unidos y Canadá, que antes se transmitían a través de cadenas de televisión tradicionales como Univision, Fox Sports o ESPN. "Vamos a hacer algo sin precedentes en el mundo del deporte: todos los partidos, sin apagones, en todo el mundo, en cualquier dispositivo que puedas imaginar, ya sea una televisión, una consola de juegos, iPhone, iPad, lo que quieras, podrás ver un partido en cualquier momento", dijo el vicepresidente senior de Servicios de Apple, Eddy Cue, en una presentación hace unas semanas en el Apple Park de Cupertino, CA, a la que asistieron jugadores de la MLS. "Eso no existe hoy en día, es la primera vez y verán que es el futuro del deporte". Sus responsables destacan que el MLS Season Pass permitirá a fans de más de 100 países acceder a todos partidos de la liga, cuya nueva temporada se inicia el 25 de febrero, desde cualquier dispositivo, lo que hasta ahora no se podía porque algunos solo se podían ver por una cadena en concreto o solo por streaming o ni siquiera se transmitían. "Lo que queremos lograr es difícil, no se ha hecho nunca, son 600 partidos, cámaras, tecnología... Es una perspectiva de largo plazo, son 10 años, aunque si sale bien, será para siempre", agregó Cue. Major League Soccer at Apple Park Riqui Puig y Chicharito Hernández (en el centro de la imagen, con chaqueta verde) junto a otros jugadores de la MLS en la presentación del MLS Season Pass en Apple Park, la sede de Apple en Cupertino, CA. | Credit: Cortesía de Apple La puesta en marcha de este nuevo servicio, que se ofrecerá en inglés y español, ha implicado la contratación de una larga lista de narradores, comentaristas y analistas. Entre algunos nombres conocidos están los de los exfutbolistas Diego Valeri y Marcelo Balboa, además de los periodistas Tony Cherchi, Eduardo Biscayart o Jaime Macías. Además de los partidos, y los shows previos y posteriores a cada encuentro, el nuevo servicio también ofrecerá contenido adicional, como perfiles de jugadores, resúmenes de las jugadas más destacadas e incluso poder recuperar juegos de anteriores temporadas. El precio de la suscripción al MLS Season Pass en Apple TV será de $14.99 al mes durante la temporada o de $99 por toda la temporada. Los suscriptores de Apple TV+ recibirán un precio especial de $12.99 al mes o de $79 por temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Apple como la MLS, que sellaron un acuerdo de 10 años, apuestan a que este nueva manera de ver el fútbol les permitirá captar un mayor números de fans, particularmente a medida que se acerca el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La cifras de asistencia a los estadios y de ratings de televisión de la liga profesional han ido en aumento año tras año. Así, por ejemplo, la última final de la Copa de la MLS que le ganó Los Angeles Football Club de Carlos Vela a los Philadelphia Union fue seguida por 1.49 millones en Fox Sports y por 668,000 en Univision, según la MLS. "Lo que vamos a tratar de hacer es llevar nuestra liga a todo el mundo", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber, del acuerdo con Apple. "Juntos haremos algo que hará historia".

