Exclusiva: Alisha Johnson Wilder cuenta cómo Apple ayuda a los hispanos a romper barreras y cumplir sueños Alisha Johnson Wilder, directora de la Iniciativa de Equidad y Justicia Racial de Apple, habló con People en Español sobre cómo la empresa está ayudando a la comunidad hispana y luchando por la igualdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alisha Johnson Wilder Credit: Courtesy of Apple Ya hace tres años que Apple lanzó su Iniciativa de Equidad y Justicia Racial (REJI), enfocada en apoyar a las comunidades hispana, negra e indígena. Desde junio del 2020, la empresa ha invertido más de $200 millones en programas centrados en la educación, el empoderamiento económico y la reforma del sistema de justicia penal, impactando las vidas de un sinfín de personas. "Estamos muy orgullosos del progreso que hemos hecho hasta la fecha", dice Alisha Johnson Wilder, la directora de REJI, a People en Español, reconociendo que aún queda un largo camino por recorrer. Como parte de su crecimiento, REJI se ha expandido a nuevos territorios fuera de los Estados Unidos, como México, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. "Somos una compañía multinacional y el racismo sistémico no se limita solo a las fronteras de Estados Unidos, así que sabíamos que teníamos que expandir nuestra labor", reconoce Johnson. Además de colaborar con universidades en México, REJI se ha unido a la organización Enactus para fundar nuevos laboratorios de Apple en ciudades como Chiapas y Tijuana, que enseñan programación y desarrollo de apps de iOS. "Como compañía que representa a clientes de todo tipo de backgrounds de todas partes del mundo, tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando en crear un futuro en la tecnología que sea representativo de nuestras comunidades y que realmente refleje la diversidad que vemos", dice Johnson. Apple lab Mexico Credit: Courtesy of Apple La educación es crucial en la lucha por la igualdad y Apple está ayudando a que estudiantes y educadores de grupos minoritarios tengan los recursos y entrenamientos necesarios para ser exitosos y competitivos en el mundo tecnológico. Victor López, de 30 años, un inmigrante venezolano, se benefició de la colaboración de Apple con Miami Dade College en el Sur de la Florida. Desde su adolescencia, el joven siempre quiso estudiar programación y desarrollar aplicaciones móviles, pero pensó que sería un camino demasiado largo y costoso. Gracias al programa "Miami Codes" de Miami Dade College, López pudo tomar clases de programación cuyo costo fue pagado por Apple, aliviando la presión financiera. Con esta nueva sabiduría, López creó un app llamado Purpose Grounds —que espera lanzar este año— que conecta a usuarios con servicios de salud mental gratuitos o a bajo costo. "Estudiar el desarrollo de aplicaciones me parecía una idea abrumadora, algo demasiado grande", reconoce López, quien pudo vencer esta barrera y cumplir su sueño. "Era intimidante, pero yo sentía la necesidad de hacerlo. Tuve que dar el salto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alisha Johnson Wilder Credit: Courtesy of Apple Otra rama de REJI es el empoderamiento económico. Apple ha donado $50 millones a instituciones como Vamos Ventures, que invierten en negocios hispanos, apoyando a emprendedores de grupos minoritarios. Además, ha invertido $100 millones para apoyar a instituciones financieras como Latino Community Credit Union en Carolina del Norte, que ofrece préstamos para pequeños negocios y préstamos hipotecarios para familias hispanas de bajos recursos. En su misión de reformar el sistema de justicia penal, Apple está invirtiendo en organizaciones que apoyan la justicia racial, como: la Anti-Recidivism Coalition, The Last Mile, y Vera Institute of Justice. El gigante de la tecnología se ha unido también a colleges comunitarios en ciudades como Los Ángeles, Nueva Orleans y Houston para implementar programas educativos que ayudan a personas encarceladas y en libertad condicional. Adquirir nuevos talentos los ayuda a prosperar económicamente, evitando la reincidencia. estudiante desarrollo apps Apple Credit: Getty Images "En muchos casos, ellos pueden tomar clases en estos laboratorios en vez de pasar tiempo en la cárcel", revela Johnson. "Esa es una gran ganancia, y una manera de ayudar a la gente a tener acceso a nuevas habilidades que los ayuden en su transición de vuelta a la sociedad". Aunque la labor por hacer parece no tener fin, saber que cada día hace una diferencia positiva, llena de fuerza a la ejecutiva, que antes de unirse a Apple trabajó como Directora de Comunicaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, bajo la Administración del Presidente Obama. "Apple tiene recursos y definitivamente tenemos un gran megáfono, así que es importante que lo usemos para denunciar el racismo sistémico", afirma Johnson. A nivel individual también podemos hacer una diferencia para crear un mundo más justo, asegura ella: "Se trata de reconocer tu poder en el espacio en que estás, y encontrar maneras de lograr el cambio".

