Aperitivos más saludables perfectos para cualquier ocasión

Dale una mirada a estas deliciosas ideas que te permitirán darle un twist saludable a los snacks que todos disfrutamos. Arepas, empanadas, tacos y pizza son algunas de las opciones que te recomendamos en este listado. By Andrés Rubiano ¡Comer, comer, comer! Comer es uno de los placeres que más disfrutamos día tras día, pero no es un secreto que para aquellos que amamos comer en ocasiones resulta difícil el encontrar ese delicado balance para tener una dieta más saludable. Por ello te traemos estas sencillas ideas para que le des un toque más saludable a algunas de tus recetas de snacks favoritos: Image zoom Getty Images Mozzarella sticks Estos afamados palitos de queso son uno de los aperitivos más populares y resulta imposible resistirse al delicioso sabor de este platillo. No es un secreto que su receta tradicional no es muy amigable para nuestra dieta. Transforma tus mozzarella sticks en algo más saludable con estos sencillos cambios. Para crear la capa apanada de los palitos, no uses harina regular, usa harina de almendras o avenas y así reducirás el número de carbohidratos que estás consumiendo. En vez de freír los sticks, puedes hornearlos. De igual forma, puedes evitar el uso de salsas para acompañarlos. Image zoom Alitas de pollo Otro de los aperitivos favoritos de toda la familia son las populares alitas de pollo, pero algunas de sus recetas pueden ser una bomba total de calorías. Según nos recomendó la querida chef dominicana Dayanny de la Cruz, la mejor forma de darle un toque más saludable a las alitas y sin sacrificar su sabor es prepararlas en un asador. De la misma forma, el Chef James, estrella de Telemundo, nos recomienda dejar de lado el uso de salsas como la BBQ o buffalo para darles sabor. A cambio, puedes cocinarlas usando especias naturales, que harán de este plato algo más amigable para tu metabolismo. Image zoom Getty Images Pizza Una buena rebanada de pizza es otro de los platos protagonistas de las reuniones con la familia y amigos. Con estos pequeños cambios a tu receta, puedes crear en casa una deliciosa pizza que no romperá tu dieta. Para comenzar, puedes realizar tu propia masa usando harina de almendras. Usa quesos bajos en grasa y evita el uso excesivo de ingredientes. Entre más sencilla sea tu combinación de toppings más saludable será tu pizza. Image zoom Getty Images Sliders Estas pequeñas hamburguesas también son otro de los aperitivos favoritos de todos y con este sencillo cambio las convertirás en amigas de tu dieta. Deja de lado el pan regular y usa otras alternativas bajas en carbohidratos como el pan de avena o el pan de arroz. Image zoom Getty Images Tacos El plato mexicano más conocido en el mundo entero también puede ser un aliado de tu dieta con estos fáciles cambios. Las tortillas de maíz o de harina regular añaden un gran número de carbohidratos a este platillo, así que puedes reemplazarlas por hojas frescas de lechuga o preparar tu propia masa para tortillas con ingredientes más saludables como la harina de semillas de linaza. Image zoom Getty Images Arepas Uno de los platos más tradicionales de la culinaria venezolana y colombiana también puede convertirse en una opción ideal para cualquier ocasión. En las recetas tradicionales se usa harina regular o de maíz, pero si cambias este ingrediente por harina de almendras tendrás arepas mucho más saludables. De igual forma, usa queso bajo en grasa y tendrás un platillo perfecto. Image zoom Getty Images Empanadas Al igual que sucede con las arepas y sus recetas tradicionales, la masa para su preparación se hace con harina de maíz o regular, lo que añade una gran cantidad calórica a este popular platillo de la comida latinoamericana. Usa harina de almendras para preparar la masa y así reducirás los carbohidratos. También puedes evitar el uso de papa y arroz para su relleno, a cambio puedes preparar un relleno que solo contenga proteína: pollo, carne o pescado.

Aperitivos más saludables perfectos para cualquier ocasión

