¡Así es por dentro la espectacular casa de Daniel Sarcos en Miami! El conductor venezolano posee un apartamento de dos pisos y con todos los lujos, donde vive con su pareja, Alessandra Villegas, y su hijo, Daniel Enrique. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hablar de televisión es hablar de Daniel Sarcos. El conductor venezolano es uno de los más queridos por la audiencia tanto en su país de origen como en Estados Unidos, donde ha ganado tres premios Emmy. El también intérprete de canciones que marcaron su juventud en su espectáculo, A mis ídolos, ha abierto las puertas de su imponente apartamento en Miami y mostrado con lujo de detalles cómo es por dentro. El feliz papá enseñó su hogar, dulce hogar a través del canal de Youtube de Clic Inmobiliaria. Desde allí, Daniel fue por cada habitación y espacio, y habló de los complementos, adornos y demás detalles que aportan calor a su casa y la hacen un lugar muy acogedor. Daniel Sarcos Daniel Sarcos muestra su casa en Miami | Credit: Mezcalent Es donde vive felizmente con su pareja, Alessandra Villegas, y su hijo, Daniel Enrique, sus compañeros perfectos en este lugar tan lleno de luz y alegría. La entrada, como si de un hotel de lujo se tratara, lleva al apartamento de alta gama del artista, cuyo lobby es elegante, de gran amplitud y elegancia, lleno de cuadros y muebles de gran calidad. "El área de la piscina y el jacuzzi que está en el centro de la edificación es muy sabroso... Cuando estás allí no escuchas nada porque te aísla de todo lo que está fuera en la calle", describió. La propiedad está en una zona muy tranquila, discreta y pacífica. Un apartamento, pero con la particularidad de que tiene todas las condiciones, espacios y comodidades de una casa independiente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Colores blancos, muebles modernos combinados con todo tipo de diseños y accesorios inundan este espacio donde descansa después de los viajes y largas jornadas de trabajo. Especialmente amplia y significativa es la cocina, el lugar de reunión de la familia que, de forma abierta, conecta con el comedor y el salón. Daniel, ganador de galardones múltiples, los tiene a la vista en su hogar como recuerdo de sus grandes momentos profesionales. Otro de los lugares más especiales es la habitación de su churri, como él llama a su niño, situada en el segundo piso con una pared de cristal para que sus papis puedan ver desde otros lados de la casa, cómo está el pequeño Daniel y qué anda haciendo. Una casa con sabor a hogar donde el comunicador es muy feliz.

