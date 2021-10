¡Increíble! Nuevas noticias del bebé desaparecido en Texas: "los milagros existen" Christoper Ramírez, de tres años, desapareció hace cuatro días en un bosque corriendo tras el perro de un vecino: el niño nunca regresó a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El niño de tres años desparecido en Texas hace cuatro días ha aparecido con vida. En una conferencia de prensa este mismo sábado, Don Sowell, el jefe de policía del condado de Grimes, confirmó que el pequeño Christopher Ramírez fue encontrado a cinco millas del lugar donde desapareció en Plantersville, Texas. El sheriff comentó que era "un día muy feliz" para todos aquellos que habían estado involucrados en la búsqueda y "orando" para encontrar al chiquitín con vida y a salvo, después de una búsqueda exhaustiva que implicó la ayuda de alrededor de 150 oficiales: "Solo nos quedaba rezar y manejar una y otra vez", ya que no había ninguna pista que llevara hacia el niño. Sowell relató que un ciudadano les habló a eso de las 11:15 de la mañana para alertarles de la ubicación en la que estaba el pequeño, quien fue encontrado poco tiempo después tan pronto acudió la policía al área del bosque donde apareció de nuevo. El pasado miércoles, el niño echó a correr tras el perro de sus vecinos. Aunque el perro regresó, el niño nunca lo hizo. Christopher Ramirez Christopher Ramirez | Credit: Grimes County Sheriff's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la conferencia del sheriff, también se dio a conocer que el niño se mostró contento durante el rescate: "un feliz niño de tres años", y fue trasladado junto a su mamá al Children Hospital de Texas para un chequeo que demostrara que el niño se encontrara en perfecto estado. "Estaba sonriendo, bebiendo agua, se notaba que estaba bien". A los tenientes James Ellis y Constable Blake Jarvis les pudo la emoción tras encontrar al niño vivo: "Debemos darle gracias a Dios nuestro Señor, porque la fe me mantuvo comprometido, la fe en que íbamos a encontrar a este niño", confesó Ellis conmovido a KAGS-TV. "Si no creen en los milagros o en Dios, este es el ejemplo perfecto de que los milagros existen".

