People en Español anuncia el regreso de Poderosas Live en Miami Tras dos años de celebrarse de manera virtual, la conferencia anual dedicada a resaltar el poder de las latinas vuelve con más fuerza a Miami. El evento tendrá el lugar el 5 de marzo. ¡Regístrate aquí gratis! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Es oficial! La novena edición de Poderosas Live de People en Español vuelve con más fuerza luego de dos años celebrándose de manera virtual. El esperado evento tendrá lugar el próximo 5 de marzo en el James L. Knight Center en Miami, Florida. Regístrate gratis aquí. El tema este año es "renueva tu vida y sigue cosechando éxitos". Celebridades hispanas que se destacan en áreas como finanzas, bienestar, liderazgo y negocios compartirán con los invitados sus historias de éxito y cómo han vencido retos. Entre las estrellas que nos acompañarán están: Aymée Nuviola, Emily Estefan, Ivy Queen, Rashel Díaz, Carolina Sandoval y la empresaria e influencer Gabriela Trujillo. "People en Español invita a mujeres motivadas y decididas a participar en esta experiencia para convertirse en líderes fuertes que forjen un camino hacia el éxito", dijo María Morales, Editora Ejecutiva Digital de People en Español. "Esperamos alentar e inspirar a generaciones de participantes en cada panel de discusión creando una experiencia íntima para empoderar, apoyar y celebrar los logros de los demás". La conductora de la conferencia este año será Lourdes Stephen. En el encuentro, empresarias latinas, líderes comunitarias, expertas de la industria y celebridades participarán en paneles sobre la salud, el bienestar de la familia, y cómo manejar el estrés, cumplir tus sueños y atraer la prosperidad. Carolina Sandoval, Aymee Nuviola y Rashel Diaz Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La experiencia este año será tanto en vivo como virtual. También podrás seguir la acción en PeopleEnEspañol.com. Los patrocinadores oficiales del evento de este año son PepsiCo, GSK y Neutrogena. Los patrocinadores asociados son Cano Health, Toyota y Planned Parenthood Federation of America. La autora de best-sellers Nely Galán; la maquilladora y fundadora de Alamar Cosmetics: Gabriela Trujillo y muchas más mujeres triunfadoras ofrecerán sus motivadores consejos y testimonios. ¡Los esperamos! Inscríbete gratuitamente para Poderosas LIVE! AQUÍ.

