Anuncio de cuidado posparto es censurado en los Óscars por ser "muy gráfico". Mira el video Este anuncio de Frida Mom sobre el cuidado posparto fue censurado durante la gala de los Óscars por supuestamente ser muy "gráfico". Mira el video y juzga por ti mismo. By Lena Hansen La censura de un comercial sobre el cuidado posparto —que no fue emitido durante la gala de los Premios Óscars por ser supuestamente "muy gráfico"— ha causado controversia, reportó New York Post. El anuncio de la marca Frida Mom muestra a una madre recién parida que se levanta dolorosamente de su cama mientras su bebé llora en la cuna y camina despacio hacia el baño para asearse y cambiarse la íntima y la ropa interior de gasa que debe usar mientras se recupera de una cesárea. El anuncio muestra la cruda realidad de los primeros días de la maternidad, con una mamá exhausta y adolorida y un recién nacido que llora. "El cuidado posparto no tiene que ser tan difícil", dice el anuncio, que luego muestra un conveniente kit de productos de cuidado posparto de la marca Frida Mom. La presidenta de la marca Frida Mom habló con Today Parents, criticando la decisión de la Academia de no emitir el video por ser "muy gráfico". "Nos sorprendió mucho ver que la higiene femenina fue puesta en la misma categoría de armas, municiones, desnudos sexualmente sugestivos, religión y política", dijo Chelsea Hirschhorn, refiriéndose a las reglas de la Academia sobre los comerciales que censura. "Me sorprendió que en esta época moderna alguien dentro de la organización de la academia y de ABC pusiera por escrito que la higiene femenina era comparable con algunas de estas categorías más ofensivas dentro de la industria de la publicidad". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Today Parents reportó que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas prohibe comerciales que incluyen "candidatos o posiciones políticas, mensajes religiosos o basados en la fe, armas, shows de armas, municiones, productos de higiene femenina, pañales para adultos, condones o medicina para las hemorroides". La prohibición de este comercial de cuidado posparto, que puede verse en las redes sociales de Frida Mom, ha causado indignación y muchas personas han mostrado su apoyo al comercial que muestra los retos de la maternidad sin tapujos.

