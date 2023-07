Anuel se defiende y llama a Yailin "mentirosa": "No se dejen engañar" El cantante puertorriqueño Anuel, no se quedó callado y se defendió en sus redes sociales después de que su ex Yailin lo acusara de supuestamente haberla golpeado durante su embarazo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Anuel AA | Credit: Mezcalent Anuel AA no se quedó callado ante las acusaciones de su ex, Yailin, quien publicó fotos y mensajes explícitos de un supuesto maltrato del que fue víctima por parte del padre de su hija. Mensaje Yailin Mensaje Yailin | Credit: Instagram Yailin "Pero más bajo de lo más bajo.... Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tu misma para decir que yo te daba y tratar de meterme preso", escribió el intérprete de "Más rica que ayer". "Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad". Mensaje Anuel AA Mensaje Anuel AA | Credit: Instagram Anuel La bomba explotó, tras una guerra que Anuel mantuvo en redes, con el también cantante y nuevo amigo de Yailin, Tekashi69, quien públicamente mostró su descontento por la imagen que Anuel mostró de Cattleya, ya que supuestamente, la mamá de la pequeña no estaba preparada para hacerlo. "Eres una rata", escribió Tekashi69. "No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista". Tekashi —quien se ha vuelto muy cercano a la cantante dominicana y grabó con Yailin el video musical "Pa ti"— salió en su defensa. "Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses", le sacó en cara Tekashi a Anuel. "Pampers, renta pa la casa, leche, ropa…pa'l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición", añadió el cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández. Ni lento ni perezoso, Anuel contestó. "Aléjate de mi hija", le escribió al cantante de ascendencia mexicana en sus redes. "Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular, abran los ojos por eso es que él siempre ha repartido dinero en todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que hizo en su pasado". Mientras la guerra entre ambos cantantes parecía no tener fin en las historias de sus respectivas cuentas de Instagram, la intérprete de "Soy mamá", compartió la fuerte imagen en donde aparece con un golpe en la mejilla e insinuó que el culpable aparentemente fue el padre de su única hija. Yailin Yailin | Credit: Instagram Yailin "¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Bahh mentirosa", escribió Anuel. "No se dejen engañar. La verdad convence, no grita. Qué mentirosa! Mensaje Anuel AA Mensaje Anuel AA | Credit: Instagram Anuel AA People en Español contactó a Anuel y a Yailin y por el momento no hemos obtenido respuesta de ambos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel se defiende y llama a Yailin "mentirosa": "No se dejen engañar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.