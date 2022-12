Exagente de la Patrulla Fronteriza condenado a cadena perpetua por la muerte de cuatro mujeres Los cuerpos de las supuestas trabajadoras sexuales fueron encontrados alrededor de la ciudad de Laredo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una década como agente de la Patrulla Fronteriza en Texas, Juan David Ortiz deberá pasar el resto de su vida tras las rejas. Este miércoles, el exagente de 39 años fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras haber sido encontrado culpable de asesinato por la muerte de cuatro mujeres en el 2018, de acuerdo a la agencia Associated Press. El exmiembro de la Armada de Estados Unidos fue encontrado responsable de matar a Melissa Ramírez, de 29 años; Claudine Anne Luera, de 42; Griselda Alicia Cantú, de 35; y Janelle Ortiz, de 28; cuyos cuerpos fueron encontrados alrededor de la ciudad de Laredo, reportó People. Ortiz dijo a las autoridades que las mujeres eran trabajadoras sexuales y una de ellas transexual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan David Ortiz - Border Agent Arrested Juan David Ortiz | Credit: AP/Shutterstock Tras su arresto en el 2018, Ortiz confesó a los investigadores que tenía a ese tipo de mujeres como objetivo, ya que las consideraba "basura" y deseaba "limpiar las calles" de la ciudad, según AP. "¿Sabes cuánto dolor le has causado a esta familia?", preguntó Gracie Pérez, cuñada de Ramírez, durante su declaración en corte. "Mi corazón está roto sabiendo que no podré verla, solo visitarla en el cementerio". Además de Pérez, familiares de las otras víctimas también estuvieron presente en el tribunal donde se condenó al exagente.

