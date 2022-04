Padre de la Florida habría matado a toda su familia para lograr su "salvación" Las autoridades aseguran que Anthony Todt, quien está siendo juzgado por asesinato, dijo a la policía que había hecho un pacto con su esposa para matar a toda la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anthony Todt Anthony Todt | Credit: OSCEOLA COUNTY SHERIFF Anthony Todt, quien está siendo juzgado por el asesinato de su esposa, sus hijos menores de edad y su mascota, y de convivir con los cadáveres dentro de su casa en Celebration, FL, supuestamente dijo a los investigadores del caso que tenía su "salvación en mente" cuando los mató. Este lunes, durante el primer día del juicio del caso que tuvo lugar en 2020, la fiscal estatal adjunta Danielle Pinnell indicó que el hombre de 46 años comunicó a los detectives que él y su esposa habían hecho un pacto para matar a toda la familia, según el Orlando Sentinel. "Todos tenían que morir para pasar juntos al otro lado", dijo el acusado, según Pinnell. Todt fue arrestado el 13 de enero de 2020 luego de que agentes del FBI y oficiales del condado de Osceola llegaran a su casa en Celebration tras una orden federal de arresto por cargos de fraude derivados de su negocio de fisioterapia. De acuerdo con los registros judiciales, Todt estaba muy endeudado. Las víctimas fueron identificadas como Megan Todt, de 42 años; Alek, de 13; Tyler, de 11; Zoe, de 4; y su perro Breezy. Megan y Anthony "Tony" Todt y familia Credit: Facebook En las grabaciones de los interrogatorios mostrados en la corte el martes, el acusado culpó a su difunta esposa de los asesinatos y le dijo a los detectives que había estado viendo videos sobre cómo lograr la "salvación" debido a un apocalipsis que se avecinaba. En el video Todt explica que él y su esposa hablaron con los niños sobre la muerte y estos dijeron: "Queremos morir contigo", informó el Sentinel. La hija menor de Todt fue la primera en ser asesinada, y a este le tomó tiempo hacerlo. En la confesión dijo que se sentó en la cama de su hija durante horas antes de asfixiarla con una almohada al acostarse encima de ella. "Necesitaba salvar su alma", dijo. "Quería que ella estuviera con nosotros". Anthony Todt Anthony Todt | Credit: OSCEOLA COUNTY SHERIFF Todt fue arrestado y acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de crueldad animal. No obstante, hasta el día de hoy el incidente está rodeado de sospechas, ya que el propio Todt ha contado dos versiones de los hechos. Según las autoridades, Todt apuñaló y asfixió a sus dos hijos. Megan, por su parte, se apuñaló en el abdomen, pero al no morir su esposo la asfixió con una almohada. Todt dijo a los detectives que luego "tomó todos sus cuerpos y los colocó a todos en el dormitorio principal". Aunque Todt inicialmente confesó los asesinatos, luego dijo a su hermana que no había estado en casa cuando sucedieron, e insinuó que la culpable había sido su esposa. "No pude detener esto porque no estaba allí", le dijo a su hermana, Chrissy Caplet, según quedó registrado en una grabación de las llamadas telefónicas desde la cárcel, obtenidas por el diario The Day of New London del estado de Connecticut, de donde es originario el acusado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este miércoles Todt volvió a culpar a su esposa. "Llegué a casa y mis hijos estaban muertos", dijo Todt, según informó The Daily Beast. "Fue el día más horrible de mi vida. Lo que lo hizo más horrible fue que mi esposa también murió frente a mí". En la confesión grabada en video, Todt dijo a los detectives que quería unirse a los miembros de su familia fallecidos en "el otro lado". "Ahí es donde quiero estar", dijo.

