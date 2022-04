Anthony Todt condenado a cadena perpetua por asesinatos de su esposa, hijos y perro en Florida Anthony Todt, de 46 años, condenado a pasar el resto de sus días en prisión por matar a su esposa, sus hijos y su perro en su hogar en Florida. Mira sus escalofriantes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anthony Todt, de 46 años, pasará el resto de sus días en prisión. El hombre, que trabajaba como terapeuta físico, fue encontrado culpable de asesinar a su esposa, sus hijos y su perro en su hogar en Celebration, Florida. Todt fue condenado a cadena perpetua y encontrado culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de crueldad contra animales, reporta PEOPLE. El juez Keith A. Carsten lo llamó un "destructor" y dijo que no tendrá posibilidad de obtener libertad condicional, reporta el diario Orlando-Sentinel. El 13 de enero del 2020, agentes del FBI fueron a su casa como parte de una investigación en su contra por fraude a seguros de salud de su clínica de terapia física. Los agentes encontraron una escena de terror en el hogar, descubriendo los cadáveres de su esposa Megan Todt, de 42 años y de sus hijos Alek, de 13 años, Tyler, de 11, y su hija Zoe, de 4 años. También encontraron muerto a su perro Breezy. Megan y Anthony "Tony" Todt y familia El hombre se declaró no culpable de los crímenes. Todt trató de culpar a su esposa por los asesinatos de sus hijos durante el juicio. "Llegué a casa y mis hijos estaban muertos", dijo, según reporta The Daily Beast. "Fue el día más horrible de mi vida", dijo. 4 bodies found inside home in Celebration, Fla. 4 bodies found inside home in Celebration, Fla. | Credit: Grace Toohey/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images Luego dijo que él y su esposa habían acordado matar a toda la familia y quitarse ellos la vida para obtener la "salvación", reporta Orlando Sentinel. Su hija menor, Zoe, fue la primera en ser asesinada. Todt dijo que la asfixió con una almohada. "Yo tenía que salvar su alma", dijo el padre, según el Orlando Sentinel. El hombre luego apuñaló y asfixió a sus dos hijos y dice que su esposa se apuñaló ella misma en el abdomen. Cuando no pudo quitarse la vida, él dice que la mató asfixiándola. Anthony Todt en Osceola County Courthouse Anthony Todt en Osceola County Courthouse | Credit: Ricardo Ramirez Buxeda/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images Cuando todos habían muerto, puso sus cadáveres en el dormitorio matrimonial. El hombre dijo que quería reunirse con su familia en el más allá. "Ahí es donde quiero estar", dijo, según el Orlando Sentinel. El testimonio de Todt cambió varias veces. Al principio dijo que él no estaba en la casa cuando ocurrieron los crímenes, culpando a su esposa de la matanza. El hombre dijo que los niños habían sido asesinados antes de Navidad, por lo cual habría estado viviendo con sus cadáveres descompuestos por varias semanas en la casa. El terapista físico estaba endeudado y enfrentaba acusaciones de fraude.

