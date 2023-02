La desgarradora carta de un niño a su maestra antes de morir por el presunto maltrato de sus padres "Quiero quedarme contigo para siempre". La carta fue presentada en el juicio a los padres del pequeño Anthony Ávalos, a los que se acusan de torturarlo salvajemente antes de acabar con su vida en su casa en California en 2018. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pequeño Anthony Ávalos expuso su mayor deseo en una sentida carta que le escribió a su maestra solo dos semanas antes de que el niño de 10 años perdiera la vida como consecuencia de la brutal tortura a la que era sometido por sus padres, según las autoridades. La carta fue revelada este miércoles en el juicio por asesinato que se sigue contra la madre del niño, Heather Barron, y su exnovio Kareem Leiva en un tribunal de California cuando la antigua maestra de Anthony, Harmony Bell, subió al estrado de los testigos. "Quiero quedarme contigo para siempre, pero no puedo", reza la misiva escrita a mano por Anthony y que Bell leyó en el tribunal, según el canal local ABC7. "Solo espero que lo pases bien el resto de tu vida porque ya sabes que yo voy a tener una buena vida". La maestra no pudo evitar las lágrimas al señalar que el pequeño er "el mejor amigo de todos", que siempre estaba "feliz" y era un placer compartir con él. También aseguró que no observó indicios de maltrato. Anthony Avalos Anthony Avalos | Credit: MARIA BARRON/FACEBOOK Una excompañera de clase, de ahora 14 años, contó en su testimonio el miércoles que Anthony siempre tenía hambre y que cuando se repartía algo de comer en clase, pedía extras para guardarlos para él y para sus otros seis hermanos pequeños. La fiscalía acusa tanto a Barron, de 33 años, como Leiva, de 37, de un cargo de asesinato y de otro de torturas por la muerte del menor el 21 de junio de 2018, un día después de que fuera encontrado inconsciente en la casa de la familia en la localidad de Lancaster. Por largo tiempo, como ha contado la fiscalía en el juicio, el departamento estatal de Infancia y Servicios Familiares se puso en contacto al menos en 13 ocasiones con la familia, luego de que parientes, empleados escolares, agentes de policía y otros denunciaran situaciones de abuso y negligencia. Incluso Barron completó cursos sobre violencia doméstica y criar hijos, según People. Pero nada evitó, según las autoridades, que Anthony fuera víctima de salvajes abusos físicos y que se le denegara comida, al punto de que con sus hermanos acababan comiendo de la basura. En los días previos al fallecimiento del niño, que sus padres atribuyeron a una caída accidental, fue golpeado con un cinturón en varias partes de su cuerpo, además de que se le levantaba por los pies cabeza abajo y se le dejaba caer al suelo. También le pusieron salsa picante en la boca y el rostro, además de hacerle hicarse de rodillas sobre granos de arroz. A Leiva se le acusa de lanzar a Anthony al suelo y patearle el estómago. Anthony Avalos Anthony Avalos | Credit: MARIA BARRON/FACEBOOK Por si fuera poco, los fiscales indicaron que hay indicios de que se le pegó con cables eléctricos, tubos de aspiradora y los puños. Las heridas que presentaba son consistentes con años de abuso, agregaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un hermano de Barron aseguró a People que llamó en al menos cinco ocasiones a las autoridades y que confrontó a su hermana por la situación en que se encontraban sus hijos, Asimismo, explicó que la madre nunca dejaba que el padre de Anthony que lo visitara. Cuando Anthony murió, contó, llevaba tres años sin ver a su sobrino.

