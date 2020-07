Antes y después: la modelo que tiene una fijación con inyectarse rellenos en la cara Anastasiia Pokreshchuk se ha inyectado ella misma los pómulos y los labios y afirma que ahora se siente más segura ya que no luce como un “ratón gris”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anastasiia Pokreshchuk, modelo ucraniana que tiene una fijación con hacer sus pómulos y labios más prominentes, ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al revelar una fotografía de cómo lucía antes y después de someterse a tratamientos estéticos. Pokreshchuk compartió que ella misma se suministra las inyecciones en la cara y ahora está más segura de sí misma debido a que antes de los rellenos, ella se parecía a un “ratón”. “Amo este aspecto, era un ratón gris antes. Mi nariz era demasiado grande. Ahora tengo labios y mejillas grandes y se ven bien", aseguró durante una entrevista en el programa británico This Morning. La joven de 31 años explicó que aunque ella se ha inyectado en el pasado, ahora lo está haciendo con la ayuda de doctores —y además está tomando clases en la materia por Internet. Añadió que a pesar de que se ha preocupado porque los procedimientos pueden ser peligrosos, todo ha valido la pena porque “ama” el proceso. "Puede ser peligroso, pero lo hago con médicos y ahora estoy aprendiendo cosmetología en una escuela en línea", dijo. Cuando se le preguntó si su nuevo look atraía atención en el ámbito amoroso, esta contestó: "Por supuesto que tengo más atención con mi relleno, pero no tiene que ver con mis mejillas, es porque me he vuelto más segura. Mi madre piensa que esto es un poco loco, pero ¿qué puede hacer ella? No me arrepiento, nunca me arrepiento, estoy contenta con mis mejillas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alex Karidis, un cirujano estético, también apareció en el programa para hablar sobre el caso y dijo que es necesario acudir a un médico con experiencia y conocimiento para llevar a cabo este tipo de rellenos. "Hay una razón por la cual los rellenos inyectables son administrados por profesionales experimentados; hay una gran cantidad de habilidad y conocimiento que se requiere. Siempre hay complicaciones que pueden ocurrir incluso en manos experimentadas", advirtió.

