Estafadora que embaucó a innumerables socialités de Nueva York, habla de la serie de Netflix basada en sus crímenes Anna Delvey —la estafadora convicta alemana, cuyo verdadero nombre es Anna Sorokin— detalló su situación actual y reaccionó cuando Julia Garner la representó en la próxima miniserie Inventing Anna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anna Delvey Credit: Nicole Rivelli/Netflix; TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images Anna Sorokin, también conocida por el alias Anna Delvey, habla antes del estreno de la nueva miniserie de Netflix, Inventing Anna. La estafadora convicta escribió una carta abierta publicada por Insider en la que detalla su situación actual y por qué no desea de ver a Julia Garner interpretarla en la televisión. Sorokin, ahora de 31 años, está tras las rejas mientras espera una decisión sobre si será deportada a Alemania, de donde es ciudadana. Luego de que Sorokin fuera declarada culpable de ocho delitos graves en 2019, por hacerse pasar por una heredera alemana y estafar $200,000 a miembros de la alta sociedad de Nueva York, un juez le impuso una sentencia de prisión de cuatro a 12 años que afirmó estar "atónita por la profundidad de [su] engaño". Dos años después de su sentencia a prisión, Anna fue liberada por buen comportamiento, solo para ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos seis semanas después por quedarse más tiempo de lo que autorizaba su visa. Ella permanece bajo custodia de ICE. "Mientras el mundo reflexiona sobre la versión de Julia Garner de mi acento en Inventing Anna, un programa de Netflix sobre mí, mi verdadero yo se sienta en una celda en la cárcel del condado de Orange en el estado de Nueva York, en aislamiento de cuarentena", escribió en Insider.com. "Durante mucho tiempo, esperaba que para cuando saliera Inventing Anna, habría seguido adelante con mi vida", dice la carta. "Imaginé que el programa sería una especie de conclusión que resumía y cerraba un largo capítulo que había llegado a su fin". Sorokin afirmó que quedarse más tiempo que su visa fue "involuntario" y "en gran medida fuera de mi control", y afirmó que siguió todas las reglas de libertad condicional del estado de Nueva York y de ICE. Agregó: "Mientras estaba en prisión, pagué la restitución de mi caso penal en su totalidad a los bancos de los que tomé dinero. También logré más en las seis semanas que consideraron que eran suficientes para que yo siguiera en libertad que algunas otras personas". Aún así, Sorokin dijo que un juez de inmigración dictaminó que si la liberaran de la detención en este momento y se le exigiera que se presentara regularmente ante ICE, "tendría la capacidad y la inclinación de continuar cometiendo actos fraudulentos y deshonestos", según el ensayo de Insider. "Así que no, no parece que vaya a ver Inventing Anna a corto plazo", escribió. "Incluso si tuviera que mover algunos hilos y hacer que sucediera, nada de ver una versión ficticia de mí misma en este entorno de manicomio criminal me parece atractivo". Sorokin estaba al menos parcialmente al tanto de la realización de Inventing Anna: Garner incluso la visitó en prisión para conocer a la mujer que interpretaría. "Casi cuatro años de preparación y horas de conversaciones telefónicas y visitas después, el programa se basa en mi historia y se cuenta desde la perspectiva de un periodista", escribió Sorokin. "Y aunque tengo curiosidad por ver cómo interpretaron toda la investigación y los materiales proporcionados, no puedo evitar sentir como una ocurrencia tardía, la sombría ironía de estar confinado en una celda en otro horrible centro penitenciario perdido entre líneas, la historia se repite". Inventing Anna. Credit: Anna. Cr. Aaron Epstein/Netflix A mitad del ensayo de Sorokin, que también entra en gran detalle sobre sus desafíos legales, la vida cotidiana y la experiencia de contraer COVID-19 mientras estaba encerrada, Anna hizo referencia a la noche en que se emitió su entrevista 20/20 en octubre. Varios reclusos se reunieron para verla en la televisión y, según los informes, se sintió incómoda y se fue después de un par de minutos. "Simplemente no quiero quedar atrapada con estas personas diseccionando mi personaje, aunque nadie diga nada malo", escribió. "En todo caso, todos son realmente alentadores, pero de esta manera barata y por todas las razones equivocadas. Como, les encanta toda la ropa, los botes y las propinas en efectivo". Inventing Anna. Credit: Aaron Epstein/Netflix El ensayo termina con una serie de preguntas retóricas sobre su pasado y futuro. Uno de ellos: "¿Seré juzgada para siempre por mis 20 años?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro: "¿Cuántas cintas antiguas de VHS hay que mirar antes de que uno se considere reformado?"

