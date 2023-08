Animalitos con discapacidad reciben ayuda gracias a la tecnología Una interesante iniciativa ayuda a los perritos a recuperar su movilidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Perro prótesis Credit: Cortesía: 3DPets Es bien sabido que así como los humanos pueden sufrir accidentes que les ocasionen la pérdida de algún miembro, lo mismo puede ocurrir con las mascotas. Desafortunadamente, cuando los perros tienen alguna incapacidad de este tipo son muchas veces rechazados para su adopción. Ante ello, 3DPets, una organización con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos, decidió iniciar una campaña para ayudarlos. De esa forma, aprovechó la tecnología de iPhone y MacStudio para crear prótesis en 3D Pat dichos caninos a quienes se busca darles "una nueva oportunidad de vida". Los primeros cuatro cachorros que fueron elegidos para recibir ayuda son Cleo, Samson, Trip y Eve. "Utilizando el poder del escáner LiDAR y la cámara frontal TrueDepth del iPhone junto con algunas aplicaciones de terceros, 3DPets puede capturar la intrincada información de profundidad necesaria para personalizar cada prótesis según el tamaño y la forma de cada animal", explicó 3DPets en un comunicado. "¡Esto incluye otros animales además de perros como patos, cerdos, cabras e incluso tortugas! Sus esfuerzos por rehabilitar y readaptar a los perros se muestran en la última campaña de Shot on iPhone, The Invincibles, que puedes ver en YouTube o @apple". Perro con prótesis Credit: Cortesía: 3DPets SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Trip fue el animalito que inició esta iniciática, debido a que es la mascota de 3DPets y recibió una de las primeras prótesis que fabricó la empresa. Con cuatro meses de edad se convirtió en un amputado. Cleo fue descubierta en PetFinder por el estudiante de ingeniería biomédica Jordan con lesiones por causas desconocidas. Samson estaba en un refugio, tras su adopción recibió las prótesis que requería para volver a caminar. La mayor de todos es Eve, una perra cuyo trauma desconocido la dejó dañada de una pierna. Ahora, todos estos perritos han recuperado su movilidad gracias a 3DPets.

