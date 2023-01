Recién casada hispana fue decapitada y su esposo se declara culpable del crimen según la policía Anggy Díaz, de 21 años, fue asesinada tres meses después de su boda. Según las autoridades, su esposo confesó que él la mató. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anggy Díaz, de 21 años, fue encontrada muerta y desmembrada en su casa de Texas. Sus suegros fueron los que descubrieron el terrible crimen. Según las autoridades, Jared James Discus, de 21 años, el esposo de Díaz, supuestamente confesó que es culpable del crimen. La pareja se había casado tres meses atrás. Según reporta el canal Fox 26 de Houston, el alguacil Troy Guidry del condado Waller recibió una llamada sobre una persona muerta. El cadáver de Díaz luego fue encontrado en una casa. La joven, de origen nicaragüense, había sido decapitada, reporta PEOPLE. Una cuenta de GoFundMe fue creada pidiendo donaciones para pagar por sus gastos fúnebres. "Es la peor pesadilla de cualquier padre", dice un mensaje en esta página. "Anggy Díaz era una hija, hermana, sobrina y amiga de 21 años. Nuestra familia está destrozada por la pérdida de una vida tan joven". Sus seres queridos la recuerdan como "una luz" para su familia y su comunidad, "siempre sonriendo y con una personalidad alegre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anggy Diaz gofundme Credit: GOFUNDME La tía de la joven, Idis Díaz, la recordó en Facebook como alguien que disfrutaba la vida y era amada por su familia. Anggy Diaz y Jared James Discus. Credit: Facebook/Jared Dicus La policía encontró sangre en la casa y el cuerpo mutilado de Díaz. Su esposo aún estaba en la casa y fue arrestado. Las autoridades sospechan que se usó un cuchillo en el asesinato. Anggy Diaz y Jared James Discus Credit: Facebook/Anggy Diaz Según las autoridades, la pareja vivía en una casa detrás de la residencia de los padres de Discus. La policía está investigando el motivo. mugshot-Anggy Diaz husband-Jared James Discus Jared James Discus | Credit: WALLER COUNTY SHERIFF'S OFFICE Según dijo un vecino a ABC 13, estaba en shock ya que Discus no parecía alguien que haría algo violento. No se sabe si Discus ya tiene un abogado que lo represente. Si estás experimentando violencia doméstica, llama a la Línea Nacional en Contra de la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible a todas horas y se habla español.

