Argentina gana Mundial de Fútbol Qatar 2022 Tras un partido que resultó emocionante para los fanáticos Argentina se coloca como el ganador del Mundial Qatar 2022, tras su rival Francia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras los conflictos con la pandemia, el Mundial de Fútbol, que solía ser en verano, se ha recorrido para estas fechas. La sede de 2022 fue Qatar; lo cual, desató una serie de desacuerdos, debido a que los usos y costumbres de esta nación árabe han sido señalados por ir en contra de los derechos humanos. Así, entre esta controversia y el repruebo por sus leyes, se llevó a cabo la justa deportiva. Hoy se jugó la final entre Argentina y Francia. El primer tiempo estuvo dominado por el equipo Latinoamericano tras dos goles realizados por Leonel Messi y Ángel Di María. En el segundo tiempo, un penal permitió que el equipo de Francia anotara su primer gol a los 80 minutos del partido y un minuto después, entra una segunda anotación, ambos de Kylian Mbappé, empatando el partido. Ante ello, la contienda se fue a tiempo extra. donde Argentina realizó un tercer gol de Messi. Con un penal, Mbappé logró de nuevo poner la competencia en la balanza. Para irse a penales. Al final, tras un marcador de 4 a 2, definido en penales Argentina se colocó como el ganador del Mundial de Fútbol Qatar 2022. ¿Cuáles son los mejores equipos de fútbol, de dónde salieron algunos de los jugadores que asistieron a este mundial? De acuerdo con la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) los diez mejores equipos del mundo, por su trabajo futbolístico, a la fecha, son Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Bayern Munich, Inter Milán, AC Milán, Ajax, Chelsea, Napoli y Atlético Madrid, según menciona el medio 90 Min. Leo Messi Qatar 2022 Credit: Matthew Ashton - AMA/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En términos económicos, según la revista Forbes, las diez agrupaciones futbolísticas más redituables son Real Madrid con 5.100 millones de dólares; Barcelona con 5.000 millones de dólares; Manchester United con 4.600 millones de dólares; Liverpool con 4.450 millones de dólares; Bayern Munich con 4.280 millones de dólares; Manchester City con 4.250 millones de dólares; Paris Saint-Germain con 3.200 millones de dólares; Chelsea con 3.100 millones de dólares; Juventus con 2.450 millones de dólares, y Tottenham Hotspur con 2.350 millones de dólares. Mundial Qatar2022 Final Credit: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images Los equipos conformados por los mejores jugadores de cada uno de estos países compitieron para llevarse este galardón. Leonel Messi, quien había estado en otros mundiales, nunca había logrado llevarse la presea; hasta ahora. Cabe recordar que su compatriota Diego Armando Maradona se convirtió en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo cuando se llevó a cabo en México en 1986.

