Angélica Rivera niega haber comprado casa en Los Angeles Isis Sauceda / L.A. Luego del escándalo que desató la supuesta compra de una nueva “Casa Blanca” en Los Angeles, la ex primera dama de México, Angélica Rivera, se vio en la necesidad de aclarar los rumores. La otrora actriz recurrió a las redes sociales para explicar la situación, asegurando que no es la dueña de la propiedad y que dejó en claro que es una casa de renta. “La información que [se] dio es falsa, la casa que mencionan es rentada por el papá de mis hijas, por sus actividades de estudio y trabajo. Lamento profundamente esta información falsa y sin sustento que lo único que provoca es la desinformación a la opinión pública”, escribió en su cuenta de instagram. Su reacción se da luego de que una revista mexicana de espectáculos mostrara la propiedad en una exclusiva zona de Los Angeles, California y que los medios internacionales reportaran sobre la supuesta nueva adquisición de varios millones de dólares de la esposa del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que Rivera se vio envuelta en un escándalo que dio la vuelta al mundo en el 2014, tras mostrar su lujosa mansión blanca valuada en alrededor de siete millones de dólares en aquel entonces. Dicha propiedad causó indignación entre el pueblo mexicano tras darse a conocer que la compra estaba ligada a compañías a quienes Peña Nieto les habría aprobado contratos millonarios. Rivera negó las acusaciones, asegurando que la compra se realizó con su salario obtenido por su trabajo como actriz en la empresa Televisa. Rivera es madre de tres hijas, Sofia, Regina y Fernanda, fruto de su relación con el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

