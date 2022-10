Maestra fue arrestada tras confesar que tenía una lista de estudiantes que quería matar Angélica Carrasquillo-Torres, una maestra de quinto grado en una escuela católica privada en Chicago, fue arrestada tras confesar que tenía una lista de estudiantes que quería matar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una maestra de quinto grado en una escuela católica privada confesó que tenía una lista de estudiantes y de colegas que quería matar. Angélica Carrasquillo-Torres, de 25 años, fue arrestada el jueves después de hacer esta alarmante confesión. La maestra daba clases en la escuela St. Stanislaus en Chicago, reporta PEOPLE. La mujer habló de esta macabra lista después de que un estudiante la reportara a otros empleados de la escuela el día anterior. Un mensaje enviado por la escuela, según ABC News, dice que el 12 de octubre el personal de St. Stanislaus recibió una queja de un estudiante sobre comentarios hecho por su maestra. La maestra entonces fue sacada del salón de clases y fue escoltada a la oficina del director, donde estuvo supervisada y no tuvo más contacto con los estudiantes, informó la escuela. Las autoridades revelaron que la maestra nombró a un niño específico en esta supuesta lista, pero no entregó la lista, reporta ABC. El director entonces le pidió a la maestra que se fuera de la escuela y no regresara hasta que se investigara el caso. Carrasquillo-Torres fue arrestada por la policía de East Chicago. Una de sus estudiantes, Portia Jones, reportó a la maestra después de que "ella dijo que quería matar a sus amigos de la escuela intermediaria, a sus amigos de la escuela secundaria y a la mitad de su familia", dijo la niña a CBS. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN St. Stanislaus School East Chicago Credit: Google Maps Jones dijo que la maestra tenía una lista de personas que quería matar, incluyendo estudiantes que la irritaban. La escuela no respondió inmediatamente a las llamadas de PEOPLE ni ha dado su reacción.

