Madre acusada de matar a sus tres hijos menores el Día de las Madres con la ayuda de su hijo adolescente Ángela Flores, una madre en Los Ángeles, fue acusada de matar a sus tres hijos menores con la ayuda de su hijo adolescente. La tragedia ocurrió el Día de las Madres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Flores, una madre en Los Ángeles, confesó haber matado a tres de sus siete hijos el Día de las Madres. Según las autoridades, su hijo adolescente fue su ayudante y enfrenta cargos criminales, reporta The New York Post. Flores, de 38 años, fue arrestada el domingo en la noche y enfrenta cargos de homicidio por supuestamente matar a dos de sus hijos varones y a su hija de 12 años. La mujer tiene una fianza de $6 millones. Su hijo de 16 años también fue arrestado y enfrenta un cargo de homicidio, reporta CBS News. La policía llegó a la casa en Victory Boulevard y encontró tres víctimas: Natalie, de 12 años, Nathan, de 8, y Kevin, de alrededor de 10 años. Según oficiales de LAPD, Flores confesó haber matado a sus tres hijos con la ayuda de su hijo de 16 años. Otros tres hijos de la mujer viven fuera del estado con su padre y no resultaron heridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angela Flores Credit: Facebook/Angela.Flores Los vecinos revelaron a la prensa que Flores había estado actuando de forma errática antes de la matanza. Supuestamente la habían visto gritando, rezando y encendiendo velas en otras casas en su misma calle. "Escuché a alguien gritar: 'Mi familia me está abusando'", dijo Priscila Canales a CBSLA. "En ese momento ella estaba en el patio de nuestro vecino, encendió una vela y tenía una biblia". Las autoridades no han revelado cómo murieron los niños ni el posible motivo de los asesinatos. El caso sigue bajo investigación.

