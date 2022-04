Hombre hispano acusado de atropellar a dos adolescentes que esperaban el bus escolar Angel Antonio López fue acusado de atropellar a cuatro adolescentes que esperaban el bus escolar en Palm Beach, Florida. El hombre mató a dos de los jóvenes y se investiga si estaba manejando en estado de ebriedad. Detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un hombre en Florida está siendo investigado tras un fatal accidente vehicular que cobró las vidas de dos adolescentes, reporta PEOPLE. La oficina del alguacil del condado de Palm Beach identificó al chofer como Ángel Antonio López, de 57 años. El hombre iba manejando un auto Alfa Romeo Stelvio cuando supuestamente atropelló a cuatro estudiantes de la escuela secundaria Royal Palm Beach Community High School. Los jóvenes estaban esperando el bus escolar cuando ocurrió la tragedia, el 22 de marzo sobre las 7 a.m. Tiana Johnson, de 15 años, y Chand Wazir, de 15, ambos murieron tras ser llevados de emergencia a St. Mary's Medical Center. Khoi Phan, de 17 años, y Rondell Lawrence, de 16, fueron heridos pero se están recuperando. Según informó la oficina del alguacil del condado de Palm Beach en Facebook, López atropelló a las víctimas tras manejar su auto por encima de una acera donde estaban los estudiantes. Crash while waiting for school bus Credit: WPTV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López también resultó herido pero se rehusó a recibir atención médica después del incidente, revelaron las autoridades. El chofer está siendo investigado ya que se sospecha que estaba manejando en estado de ebriedad. Se están esperando los resultados de su examen de toxicología, reporta WPTV. Documentos oficiales obtenidos por WPTV detallan que López parecía estar deshidratado y en un estado letárgico. Sus pupilas estaban contraídas, le costaba mantener los ojos abiertos y se tambaleaba al caminar, según reportes.

