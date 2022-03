Adolescente argentino muere electrocutado tras cargar su teléfono celular. Los detalles de la tragedia Ángel Andrada, un adolescente argentino, murió electrocutado después de cargar su teléfono celular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un adolescente argentino murió electrocutado después de cargar su teléfono celular, reporta el diario The Sun. El estudiante de 18 años le pidió a sus padres levantarse de la mesa, donde estaban comiendo, para cargar su celular que estaba sin batería. Desgraciadamente, nunca regresó a la mesa. La tragedia ocurrió el 26 de febrero en Maipu, Argentina, reporta TN. La familia de Ángel Andrada, de 18 años, está destrozada después del inesperado incidente que acabó con la vida del joven. Sus padres escucharon un ruido y fueron a la habitación de Ángel a investigar. El padre encontró al joven tirado en el piso, con quemaduras por el cuerpo y lo llevó en su auto de emergencia al hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angel Andrada Angel Andrada | Credit: Angel Andrada/Instagram El adolescente fue declarado muerto al llegar al hospital y los doctores determinaron que había muerto de un electroshock y había sufrido quemaduras en el cuello, las muñecas y el pie derecho. Los investigadores entrevistaron a los padres y revistaron el cargador del celular de Ángel y el sistema eléctrico de la casa. La policía sigue investigando el caso. Los familiares de Ángel le rindieron un emotivo tributo en las redes sociales. El joven soñaba con ser un cantante famoso. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adolescente argentino muere electrocutado tras cargar su teléfono celular. Los detalles de la tragedia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.