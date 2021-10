Andrew Cuomo enfrenta cargos por acoso sexual a su exasistente El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta cargos por acosar sexualmente a su exasistente Brittany Commisso. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Andrew Cuomo podría ir a la cárcel? El exgobernador de Nueva York enfrenta cargos por tocar inapropiadamente a su exasistente Brittany Commisso en la mansión ejecutiva en Albany. De ser encontrado culpable, podría ir a la cárcel por un año por este crimen. Cuomo, de 63 años, fue acusado de ponerle la mano a la fuerza debajo de la blusa a su exasistente, tocándole un seno con el propósito de degradarla y satisfacer su deseo sexual, detallan documentos de la corte. El incidente alegadamente tomó lugar el 7 de diciembre en el segundo piso de la residencia oficial del gobernador. El abogado que representa a Brittany Commisso, de 33 años, reconoció que ella es la víctima mencionada en estos documentos legales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrew Cuomo Credit: (Spencer Platt/Getty Images) La supuesta evidencia en contra de Cuomo incluye mensajes de texto y el testimonio de Commisso a la oficina del procurador general. Cuomo tendrá que presentarse en la corte de la ciudad de Albany el 17 de noviembre. Según reportes, se espera que el exgobernador se entregue a las autoridades. Andrew Cuomo Credit: (Shannon Stapleton-Pool/Getty Images) Un reporte de Letitia James, la procuradora general de Nueva York, contiene los testimonios de 11 mujeres que acusan a Cuomo de acoso sexual, incluyendo a 9 mujeres que trabajan para el estado de Nueva York actualmente o fueron empleadas del estado. "Lo que él me hizo fue un crimen. Él rompió la ley", dijo entre lágrimas Commisso en una entrevista a CBS This Morning. Además ella lo acusó de abrazarla de manera obscena "con la intención de obtener satisfacción sexual personal". Una vez dijo que también la besó en los labios. Mientras posaban para una foto juntos para celebrar el Año Nuevo en el 2019 en un evento de trabajo, Commisso dijo que su jefe le tocó el trasero. Por su parte, Cuomo —quien renunció a su cargo en agosto— ha negado estas acusaciones.

