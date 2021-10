Ancianos se conocen en un sitio de citas online en plena pandemia y terminan casados Jim Adams y Audrey Coutts se conocieron en un sitio de citas online y se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Ahora están casados y disfrutando del tiempo juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jim Adams y Audrey Coutts Jim Adams y Audrey Coutts | Credit: JULIE RAND PHOTOGRAPHY A sus 78 años, Jim Adams encontró nuevamente el amor. Lo mismo le ha sucedido a Audrey Coutts a sus 79 años. Ambos, casi al final de sus vidas y en medio de la pandemia de coronavirus, se conocieron en un sitio de citas online y se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Ahora se han casado y disfrutando del tiempo juntos. Según se dio a conocer en Oprah Daily, la pareja de la tercera edad comenzó a interactuar en el sitio Silver Singles a fines de 2020. Jim Adams y Audrey Coutts Jim Adams y Audrey Coutts | Credit: JULIE RAND PHOTOGRAPHY "Me encontré con Audrey en mi primera visita al sitio", contó Adams, cuya esposa murió en 2017. "Solo me tomó un día encontrarla. Después de eso, ya no lo necesitaba. Dije: 'Bueno, tengo que conocer a esta persona que está tan loca como yo' ", añadió. Según Coutts, quien se divorció hace 33 años, había sido miembro del sitio de citas durante años, pero nunca encontró a nadie con quien quisiera tener una relación. Hasta ahora. "Simplemente encajamos. Hicimos clic", dijo. Jim Adams y Audrey Coutts Jim Adams y Audrey Coutts | Credit: JULIE RAND PHOTOGRAPHY A tres meses de haberse conocido en su primera cita, Adams invitó a Coutts a mudarse con él y el pasado mayo le propuso matrimonio. El 25 de septiembre finalmente se casaron. "La única razón por la que me tomó tanto tiempo proponerme fue que tenía que encontrar el anillo, y eso me llevó dos meses", contó Adams. Según dijo, al mudarse juntos a la casa donde viven en Canadá, parecía que llevaban viviendo muchos años el uno al lado del otro "Estaba sentado pensando en algo, y luego ella dijo lo mismo. Si yo comenzaba a decir algo, ella diría lo mismo casi al mismo tiempo. Estábamos conectados", dijo Adams. "Entonces, ¿qué estábamos esperando?" "Vivimos en una calle tranquila y tenemos una vida tranquila. Podemos pasar días enteros haciendo muy poco y cuando llueve, ni siquiera necesitamos salir. Pinto, le froto los pies a Audrey y vuelvo a pintar un poco más", relató. Jim Adams y Audrey Coutts Jim Adams y Audrey Coutts | Credit: JULIE RAND PHOTOGRAPHY SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sitio online en el cual se conocieron calcula las posibilidades porcentuales de que una pareja encaje, según sus intereses. Adams y Coutts obtuvieron un enorme 94 por ciento en el medidor de compatibilidad. "Todavía no sabemos por qué no fue un 100%", dijo Coutts.

