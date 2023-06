Anciana revive en el ataúd durante su funeral cuando la daban por muerta La mujer despertó y golpeó el féretro en pleno velatorio ante el asombro de todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anciana despierta en su funeral Anciana revive en su propio velatorio | Credit: Twitter/Alerta Mundial Después de casi cinco horas de velatorio, una mujer despertó mientras la despedían en el ataúd. Ocurría en Ecuador y ante la atenta mirada de familiares y amigos allí presentes que no daban crédito a lo vivido, En el video divulgado por Twitter, Bella Montoya, de 76 años, aparece respirando con dificultad y siendo atendida por varias personas. Todo empezaba con unos golpes procedentes del féretro cerrado, su hijo fue el encargado de contar el testimonio. "Con la mano izquierda golpeaba la caja, y la mano latía", expresó Gilbert Balberán a la prensa del país. "Nos dieron hasta un certificado de defunción", compartió con los medios locales tras la insólita noticia. Un hecho que, evidentemente, ha supuesto la alegría de sus seres queridos y que ha sido bautizado por algunos como una "resurrección". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer había ingresado en el hospital Martín Icaza con un diagnóstico presuntivo de accidente cerebro vascular, lo que llevó a un paro cardiorespiratorio. "El médico de turno confirmó su deceso", compartió el Ministerio de Salud en un comunicado. Mientras se solicita una auditoría médica para buscar la causa de los hechos y, sobre todo, las responsabilidades, Montoya sigue hospitalizada y bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos. "Poco a poco voy asimilando lo que ha pasado. Ahora solo pido que la salud de mi madre mejore. La quiero con vida y a mi lado", concluyó su hijo.

