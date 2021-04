Anciana pidió ayuda a enfermero que le puso vacuna contra coronavirus. Le dijo que estaba secuestrada Una mujer de la tercera edad aseguró que su hija la había secuestrado y pidió ayuda al enfermero que le puso la vacuna contra el coronavirus. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una anciana que se vacunó en México contra el coronavirus sorprendió a su enfermero al pedirle ayuda. "Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo", decía una nota que le dio. La señora de 85 años, identificada como Carolampia Díaz, pedía ser rescatada de la casa donde vivía con sus familiares, reporta el diario El universal. El incidente ocurrió el 3 de abril en la Ciudad de México. En la nota, escrita a mano, acusaba a su hija y su yerno de encerrarla. "Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa", denunciaba Díaz. La nota llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la fiscalía de la Ciudad de México investigó el caso. Sus familiares fueron arrestados y luego liberados. Una mujer de 39 años —identificada como la hija de la denunciante— y su esposo, de 59 años, fueron investigados por las autoridades mexicanas. Díaz fue al centro de vacunación, ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, en la capital mexicana, acompañada de su hija y su yerno. Cuando ellos dos se alejaron unos minutos cuando ella se puso la vacuna, Díaz entregó la nota con su queja. "Les pido que me saquen de aquí por favor", rogaba en la nota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN covid-19 vacuna foto generica Image zoom Foto genérica | Credit: Getty Images Díaz luego aclaró que no era víctima de violencia doméstica y aseguró a las autoridades que en casa de su hija sí le daban comida, le daban sus medicamentos y la trataban bien, pero estaba molesta porque no le permitían salir a la calle durante la pandemia. La anciana sufrió una caída en enero del 2020 y después se fue a vivir con su hija en la colonia Lomas de Estancia, en Iztapalapa. Investigadores fueron al hogar y el caso sigue bajo investigación. Según el diario Milenio, Díaz está ahora bajo el cuidado de otra de sus hijas.

