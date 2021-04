Una anciana latina brutalmente golpeada en Los Ángeles tras confundirla con una mujer asiática La abuela mexicoamericana de 70 años viajaba en un autobús cuando fue agredida por una joven negra, según su familia. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una anciana hispana de 70 años tuvo que ser hospitalizada tras recibir una fuerte golpiza en un autobús de transporte público de Los Ángeles que la dejó con el rostro desfigurado La mujer identificada solamente como Becky viajaba en autobús con rumbo a un supermercado del vecindario de Eagle Rock cuando una joven negra empezó a gritar insultos raciales contra los asiáticos y a arrastrarla hasta el frente del autobús, pegándole pegarle sin parar, según la web del periódico local The Eastsider. "Nadie ayudaba. Ni siquiera el conductor del autobús", contó su hijo Pete al rotativo, que no reveló su apellido. De acuerdo al joven, la paliza finalmente se detuvo cuando otra pasajera llamó a la línea de emergencia para reportar el incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La víctima sufrió varias heridas, incluyendo una fractura en la nariz y traumatismo craneoencefálico, además de moretones en sus ojos y el desprendimiento de gran parte de su cabellera, según la publicación. Becky - asian crime Credit: Instagram La mujer, que sufre de artritis lúpica y otras incapacidades, tuvo que ser hospitalizada ya que presentaba dificultad para caminar, tras sufrir varios golpes en una de sus piernas, siempre según The Eastsider. La atacante fue descrita como una mujer negra de entre 20 y 30 años que empezó a ofender a la anciana sin razón aparente al confundirla con una persona de ascendencia asiática, de acuerdo a los testigos. Stop Asian Hate protest Credit: SETH HERALD/AFP via Getty Images La agredida es una abuela mexicoamericana originaria de Highland Park, CA, quien según su hijo, es constantemente confundida por una mujer asiática. Por su parte, las autoridades confirmaron el arresto al diario Los Angeles Times el arresto de Yasmine Beasely, de 23 años, como presunta responsable de la agresión. Aún llevan a cabo una investigación para determinar si el caso se puede considerar un delito por motivos racistas.

