Anciana de 90 años muere al renunciar a su respirador y cedérselo a los más jóvenes con coronavirus "Tuve una buena vida", expresó la mujer de origen belga a los médicos poco antes de morir. Un gesto heroico de una víctima más del Covid-19. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus está dejando miles de víctimas mortales en el camino pero también muchos gestos valientes y bondadosos del ser humano. Así es que podemos definir a Suzzane Hoylaerts, una mujer de 90 años que antes de morir decidió ceder su respirador a los enfermos de coronavirus más jóvenes. Su acto heroico le costó la vida pero salvó otras. Su caso ahora ha dado la vuelta al mundo gracias a su hija que ha decidido compartir esta historia tan dolorosa como hermosa a la vez. “No quiero respiración artificial. Guardadla para pacientes más jóvenes. Yo ya he tenido una buena vida”, expresó la anciana de origen belga según expresó su hija Judith al diario local Het Lasste Nieuws. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que en España e Italia, otros países europeos como Bélgica sufren actualmente un gran colapso en sus hospitales que hacen prácticamente imposible tener material médico para todos. La mujer, enferma con neumonía, prefirió morir para que otra persona pudiera vivir. Como es el caso de todos los afectados por el coronavirus, su familia no pudo despedirle debido a las estrictas medidas de seguridad para impedir el contagio. “No pude decirle adiós ni puedo ir a su funeral”, contó su hija con tristeza. Un claro ejemplo de amor y humanidad que nos devuelve la fe. Descanse en Paz. Advertisement

Close Share options

Close View image Anciana de 90 años muere al renunciar a su respirador y cedérselo a los más jóvenes con coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.