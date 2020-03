Anciana de 88 con Párkinson conmueve con un video cosiendo mascarillas para donar a los hospitales El video de esta abuelita haciendo los cubrebocas con su máquina de coser y sus manos temblorosas se ha vuelto viral de inmediato. Conmovedor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para ser solidario no hay un límite de edad. Así nos lo ha demostrado Margarita Gil Baro, una anciana de 88 años que sufre Párkinson. A pesar de su enfermedad y su inestable pulso ha desempolvado su máquina de coser y se ha puesto manos a la obra para realizar mascarillas contra el coronavirus. La abuelita se arrancó y llevó a cabo 50 cubrebocas con el fin de aportar su granito de arena a todos los hospitales que tanto lo necesitan en estos días de escasez. “Es justo que ayudemos porque todos los médicos y todas las enfermeras hacen lo que pueden y más. Vamos a salir poco a poco, pero saldremos”, dijo en este video que se ha hecho viral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer hizo las mascarillas con tela y las forró con algodón que guardaba en casa estos días de aislamiento. Su gesto heroico y solidario ha sido aplaudido por los usuarios de las redes que conmovidos le han dedicado miles de aplausos y corazones. La publicación en Facebook ya lleva casi siete millones de reproducciones y ha sido compartida por miles de personas. Nos unimos a esos aplausos por tan grande corazón. ¡Gracias infinitas Margarita! Advertisement

Anciana de 88 con Párkinson conmueve con un video cosiendo mascarillas para donar a los hospitales

