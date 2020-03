Ancianita de 73 años amante del fitness es una sensación en redes, ¡conócela! Joan MacDonald es un ejemplo andante de que la edad no es un límite y que siempre se está a tiempo para apostar por la vida sana. By leonelataveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 73 años, la pasión y disciplina por el ejercicio han convertido a Joan MacDonald en una sensación en las redes sociales, en las que comparte consejos y mensajes de motivación. Sus problemas de salud y su dependencia de los medicamentos para controlar la presión arterial, el colesterol y la artritis, ademas del sobrepeso, llevaron a que esta mujer de 5 pies y 3 pulgadas tomara la iniciativa de transformar su vida hace tres años. Empezó su proceso de transformación gracias a su hija Michelle, quien estaba preocupada por su estado de salud y la invitó a unirse a un grupo de apoyo de mujeres a través del Internet que también estaban trabajando en cambiar sus hábitos negativos, cuenta en su página web. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cuando comencé, nunca imaginé que estaría donde estoy hoy. Solo quería recuperar mi salud y dejar los medicamentos. Cada puerta que atravesamos conduce a otra puerta y luego a otra”, escribió en su cuenta de Instagram. Joan, de nacionalidad canadiense, tiene más de medio millón de seguidores en Instagram y más de 23,000 subscriptores en su calan de YouTube, plataformas que utiliza para compartir su rutina de ejercicios, consejos y comidas saludables. Además, contó en un portal en línea que gracias a su intenso trabajo físico en el gimnasio ha perdió más de 50 libras, aumentó considerablemente su autoestima y ya no depende de las medicinas gracias a su disciplina y dieta balanceada. Advertisement

