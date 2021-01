Close

Manuel Velasco, esposo de Anahí, da positivo al coronavirus: los detalles El político mexicano Manuel Velasco, esposo de la cantante Anahí, dio positivo al coronavirus. Esto es lo que se sabe sobre su crisis de salud. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El político mexicano Manuel Velasco, esposo de Anahí, dio positivo al coronavirus. Según reportes, el exgobernador de Chiapas ha tenido fiebre, dolor de cabeza, dificultad al respirar y dolor en el cuerpo, entre otros síntomas. Velasco —quien es coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República— está en casa bajo cuidado médico y seguirá trabajando desde su hogar. Hasta ahora se ha reportado que 26 legisladores mexicanos se han contagiado de la COVID-19 y uno, Joel Molina Ramírez, murió a causa del virus. Image zoom Credit: Instagram Anahí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se ha reportado nada sobre el estado de salud de Anahí y de sus hijos, no se sabe si ellos también estuvieron expuestos al virus. Hasta ahora la exintegrante de RBD no se ha pronunciado en las redes sociales sobre esta crisis de salud de su esposo. Image zoom Credit: Instagram/Anhí Velasco compartió hace unos días en Instagram una foto junto a Anahí y sus hijos deseándoles lo mejor a sus seguidores en fin de año. "Que reine la paz y el amor en todos los corazones, la fraternidad y la alegría en sus hogares", escribió. Al reflexionar sobre el 2020, Anahí dijo en exclusiva a People en Español: "El año mas difícil, nos rompió en todos los sentidos. Cambió todo, mi manera de vivir al 100 por ciento. Mi familia fue mi fuerza, la que me hace estar luchando a diario para salir adelante y creer en que mis hijos tendrán un mundo donde puedan ser felices". Deseamos que su esposo se recupere muy pronto. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

