Acusan de asesinato al esposo de Ana Walshe, una madre desaparecida en Massachusetts Ana Walshe, de 39 años, desapareció misteriosamente el 1 de enero del 2023. Su esposo Brian Walshe, de 47 años, enfrenta cargos de asesinato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fiscales han acusado a Brian Walshe de asesinato tras la desaparición de su esposa Ana Walshe. La joven madre desapareció misteriosamente el 1 de enero del 2023. Los fiscales revelaron en la corte que encontraron un cuchillo con sangre en el sótano de la casa donde vivía Ana con Brian Walshe, de 47 años, en Massachusetts, reporta PEOPLE. Según los fiscales, Brian fue captado en cámaras de Home Depot comprando $450 de productos de limpieza— incluyendo trampeadores y lonas— el 2 de enero, el día después de que su esposa desapareciera. Según reportó WBZ-TV, las autoridades supuestamente también encontraron un hacha y una sierra relacionadas al caso. La policía de Washington, D.C. reveló que Brian supuestamente amenazó con matar a su esposa en agosto del 2014, pero Ana no puso cargos en su contra en aquel entonces. Oficiales revelaron a CNN que Brian supuestamente había buscando en internet "cómo desechar el cuerpo de una mujer de 115 libras" y cómo desmembrar un cuerpo. Ana, de 39 años, no ha sido vista desde el 1 de enero del 2023 y fue reportada como desaparecida el 4 de enero después de que no fuera al trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana y Brian Walshe Ana y Brian Walshe | Credit: Facebook/Ana Walshe Ana, quien había emigrado de Serbia, trabajaba en una agencia de bienes raíces en Washington, D.C. Es madre de tres niños, de 2, 4 y 6 años. Brian Walshe fue acusado por las autoridades de dar información falsa a los investigadores de la desaparición de su esposa, algo de lo que él se declaró no culpable. Brian Walshe - Missing Massachusetts Woman, Quincy, United States - 09 Jan 2023 Brian Walshe | Credit: Greg Derr/AP/Shutterstock Brian había sido acusado en el 2018 de vender dos pinturas de Andy Warhol que eran falsas. Su madre, que vive en Serbia, reveló a FOX News Digital que había hablado con su hija en Navidad y le había pedido que por favor viajara a verla. "Por favor mamá, ven mañana", recuerda que le dijo Ana. "Lo cual significa que claramente habían problemas", añadió su madre. Si estás experimentando violencia doméstica, llama a la Línea Nacional en Contra de la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible a todas horas y se habla español.

