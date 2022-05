Anna Torres, quien leía las cartas del Tarot, fue asesinada por hombre que la acusó de ser una "bruja" Anna Torres, la madre de un oficial de NYPD, fue asesinada en Queens por un hombre que la acusó de ser una "bruja" y de hechizarlo. La mujer leía las cartas del Tarot. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anna Torres fue asesinada por un hombre que la acusó de ser "una bruja" y de hechizarlo. La mujer de 51 años, quien vivía en Queens, leía las cartas del Tarot, reporta el diario The New York Post. Torres fue asesinada a balazos en su casa en Queens. El hombre acusado del crimen es Guiseppe Canzani, de 41 años, quien tuvo una discusión con ella recientemente en la casa de la víctima, fuentes relevaron al diario. Canzani supuestamente le dijo a los policías que la había matado porque "ella era una bruja" que le había echado una maldición. "Esta mujer, ustedes nunca van a entender. Van a pensar que estoy loco", dijo supuestamente el agresor a la policía. Torres es la madre de un oficial del departamento de policía de Nueva York (NYPD) y recibió dos impactos de bala tras abrir la puerta de su casa. El incidente ocurrió el miércoles sobre las 2:30 p.m., en plena luz del día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anna Torres Anna Torres | Credit: Facebook David Aguilar, el viudo de Torres, dijo entre lágrimas que el asesino de su esposa había destrozado su mundo. Él la describió como una mujer noble. "Era la mejor esposa, la mejor madre", dijo Aguilar, quien estaba trabajando y se enteró de la tragedia que había ocurrido en su casa al ver las noticias. Anna Torres sospechoso Credit: NYPD El agresor huyó en un auto negro Chevy Traverse después del tiroteo. Canzani luego se entregó a la policía. El hombre enfrenta cargos de asesinato y de posesión ilegal de un arma de fuego cargada.

