¡Ana Serradilla celebra romántica boda con Raúl Martínez Ostos en un lujoso enclave paradisiaco! Este fin de semana los esposos decidieron oficiar su unión espiritual rodeados de sus seres queridos, tras su boda oficial del pasado 2020. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana Ana Serradilla y Raúl Martínez Ostos celebraron un romántico ritual para volver a darse el sí quiero rodeados de sus seres más queridos en un precioso atardecer de la costa mexicana del océano Pacífico, después de que su boda oficial se realizara el pasado 4 de julio de 2020. A la boda acudieron los hijos que el empresario tuvo con Martha Cristiana, Luca y Mateo, además de celebridades como Adriana Louvier, Grettell Valdez y Miguel Rodarte. El lugar elegido para la celebración de este día tan especial, fue Cuixmala, un lujoso hotel ecológico en medio de una zona natural protegida de treinta mil acres de jungla en las que animales exóticos como cebras o cocodrilos deambulan a su antojo y que cuenta con tres playas privadas. boda Ana Serradilla Raúl Martínez Ostos Credit: IG Nicole Katzeuw SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de una playa decorada con decenas de velas sobre la arena y rodeado de varias piras a las que posteriormente prenderían fuego al caer la noche, los novios celebraron su espiritual enlace en una boda de lo más hippy chic, desde los atuendos que vestían, hasta la música que compartieron antes de la fiesta, pasando por el ramo de la novia, todo estaba planeado al detalle para presentar un ambiente de lo más relajado. boda Ana Serradilla Raúl Martínez Ostos Credit: IG @marcopolocc boda Ana Serradilla Raúl Martínez Ostos Credit: IG Grettell Valdez El novio vistió camisa y pantalón de lino blanco, con una chaqueta beige, mientras que Ana Serradilla lucia un vestido con los brazos al aire y transparencias con bordados de flores, adornos de flecos y el cabello alzado en un chongo del que partía un sencillo velo. ramo novia boda Ana Serradilla Raúl Martínez Ostos Credit: IG Alejandra Lara boda Ana Serradilla Raúl Martínez Ostos Credit: IG Adriana Louvier "Ayer festejamos el amor del bueno, mi amiga de la vida y Raúl. Que sean tan felices como hasta ahora", escribió en un emotivo texto Adriana Louvier. ¡Vivan los novios!

