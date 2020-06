Ex Miss Colombia publica impactantes fotos con pierna amputada y agradece el apoyo Daniella Álvarez, quien fuera Miss Colombia 2011, compartió fotos mostrando cómo luce su pierna ahora y agradeciendo a su padre y hermano por el apoyo en estos duros momentos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reina de belleza Daniella Álvarez, quien fue coronada Señorita Colombia en el 2011, ha revolucionado las redes desde que hace un par de días revelara que le habían amputado parte de su pierna a causa de una isquemia. La barranquillera de 32 años, que también es portavoz de UNICEF, se sometió a una operación aparentemente sencilla y las complicaciones se multiplicaron en cascada obligándola a someterse a cinco cirugías. Su aplomo e impactante optimismo han dejado a todos boquiabiertos y ahora ha vuelto a impactar compartiendo unas instantáneas en las que aparece al lado de su hermano Ricki Álvarez y el padre de ambos, agradeciéndoles por su apoyo en su tercer día de recuperación. Image zoom IG/Daniella Alavarez Su hermano Ricki también compartió fotos para mostrar que en estos duros momentos lo más importante es apoyar a su hermana y que a pesar de los pesares y el trauma que ha tenido que soportar su cuerpo, la familia estará ahí para apoyarla. Image zoom IG/Ricki Álvarez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla: era retirarme como una masita muy pequeña que tenía en el abdomen, como una moneda de doscientos pesos, pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta de que estaba absolutamente pegada a la aorta", explicó la beldad colombiana en las redes asegurando que la aorta se le cerró y que a causa de ello tuvieron que volver a operarla de emergencia y ese mismo día. "[En la] segunda operación, los doctores me hicieron esta reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación en la que, con otro tipo de injerto, la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia", apuntó sobre el problema que se fue complicando hasta cortar el flujo de sangre a su pie izquierdo. "Tendrán que quitarme mi pie izquierdo y tendrán que tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera”, explicó Álvarez sobre el porqué de las cinco cirugías en total. ¡Le deseamos una muy pronta recuperación!

Close Share options

Close View image Ex Miss Colombia publica impactantes fotos con pierna amputada y agradece el apoyo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.