Amputan las dos piernas a una modelo de la Florida por complicaciones de la COVID-19 A Claire Clurby Bridges, una modelo de 21 años, le amputaron las dos piernas por complicaciones de salud derivadas de haber contraído la covid-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claire "Clurby" Bridges Claire "Clurby" Bridges | Credit: Instagram Claire Clurby Bridges, una modelo de 21 años, a quien le amputaron las dos piernas por complicaciones de salud derivadas de haber contraído la covid-19, se encuentra finalmente en casa con su familia en St. Petersburg, FL. "¡Hogar y afuera!", dijo la joven cuando ya estaba de regreso en casa. Clurby se ha mostrado alegre y agradecida en sus últimos mensajes en Instagram, luego de que estuviera luchando por la vida desde mediados de enero. De acuerdo con una campaña en GoFundMe para la recaudación de fondos que serán destinados a ayudarla, la joven modelo "nació con una afección cardíaca grave". Después de contraer el coronavirus, Clurby estuvo "en la UCI con soporte vital" debido a "complicaciones e infecciones potencialmente mortales", asegura la campaña. Clurby se sometió a cirugías en el Hospital General de Tampa, donde le amputaron ambas piernas. Finalmente el pasado el 17 de marzo pudo regresar a casa, y celebró su cumpleaños con sus seres queridos. Esta semana Clurby informó a sus seguidores que estaba muy ocupada en su recuperación. "Estoy bien. Tengo terapia ocupacional, fisioterapia y enfermería en el hogar ahora varias veces a la semana y me levanto y me muevo mucho más", dijo. "¡Estaré caminando en poco tiempo!", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su padre, Wayne Bridges, le dejó saber en Facebook cuán orgulloso está de su esfuerzo y optimismo. "Claire Bridges, estoy muy orgulloso de ti e inspirado por ti. Has superado más en dos meses de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar en toda una vida. Volverás a escalar antes de que te des cuenta. Te queremos mucho".

