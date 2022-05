¡Amor entre rejas! ¡Guardia y preso huyen juntos de la cárcel! Una historia de película acaba de suceder entre un presunto asesino a sueldo y un agente carcelario, Casey White, quien al parecer se suicidió cuando iba a ser detenida. Aquí los detalles del increíble caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una policía penitenciaria se enamoró de un preso, un asesino a sueldo, y le ayudó a escapar de la cárcel de Alabama para huir juntos después. Ambos han protagonizado una historia de película aderezada con un trágico final: la agente carcelaria Vicky White murió por arma de fuego cuando iban a ser detenidos en la carretera. La policía cree que ella misma se suicidó. La mujer policía y el delincuente, Casey White, fueron localizados el lunes por la tarde, confirmó la revista PEOPLE. De acuerdo a las autoridades, los detectives siguieron la pista de un ciudadano que les llevó hasta un hotel de Evansville, en Indiana. Los sospechosos huyeron apresuradamente al saberse descubiertos, lo que dio pie a una persecución policial que terminó en accidente. Al aproximarse a la pareja, comprobaron que la novia a la fuga tenía graves heridas que apuntaban a un intento de suicidio., reveló el jefe de policía Dave Wedding del condado de Vanderburgh. Trasladada de emergencia a un hospital cercano, fallecería horas después. El preso fue arrestado en 2020 por dos casos de asesinatos y las autoridades le identificaron como un asesino a sueldo. Él se declaró no culpable. Vicky fue a buscarle en auto con la excusa de llevarlo a la corte para un examen de salud mental, algo que no era cierto y que propició la huida de la pareja. Vicky White Casey White amor entre rejas Credit: USMARSHALS.GOV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El agente Steve Lockyear de Evansville confirmó que la agente penitenciaria había fallecido a las 7 de la tarde. Una autopsia confirmará si efectivamente el balazo en la cabeza que terminó con su vida fue causado por ella misma o por su amante, que se rindió al no tener escapatoria.

