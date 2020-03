AMLO: los amuletos y la honestidad protegerán a México del coronavirus Andrés Manuel López Obrador presume amuletos que asegura salvarán de la crisis de salud y económica creada por el coronavirus. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confía en que los amuletos y la honestidad salvarán a su país de la pandemia de coronavirus. Durante su reunión mañanera con la prensa, el mandatario mexicano presumió un amuleto religioso como su escudo protector ante la crisis sanitaria, que está generando como efecto dominó a una precaria situación económica en muchos países. “Estamos tranquilos, pero vamos a estar más tranquilos porque vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis, pero les digo, el escudo protector es como el detente”, comentó ante la prensa de su país, al tiempo que mostraba una estampa religiosa con la imagen del Corazón de Jesús. “El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Declaraciones como estas han provocado que se acuse a AMLO, como es conocido el mandatario, de no tomarse la situación con la seriedad necesaria y de contribuir a que no se tomen las medidas y precauciones necesarias para evitar la propagación del virus, que este miércoles se registró el primer muerto en el país El fallecido aparentemente asistió a un concierto en el reconocido Palacio de los Deportes y pudo haber entrado en contacto con personas extranjeras, según el diario El Universal. El subsecretario de salud mexicano, Hugo López-Gatell Ramírez, negó que la enfermedad dispare una propagación masiva como lo ha hecho en países como Italia, China o España. “Ese efecto produce una eficiencia de transmisión donde cada persona con coronavirus, que en un período de enfermedad de 7 a 10 días es contagioso, puede contagiar de dos o hasta tres personas. Pensemos en un concierto público, 70,000 personas y que haya un infectado de 70,000, posiblemente tres salgan infectadas”, dijo. Hasta el miércoles por la noche, se habían registrado 118 casos de personas contagiadas, con decenas acudiendo a hospitales y centros de salud a realizarse la prueba. Advertisement

